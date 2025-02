Okamura: Strach vzbuzují migranti z Afriky, ne naše kampaň. S rasismem mám každodenní zkušenost

Šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za politickým plakátem, který má podle vyšetřovatelů rasistický podtext. Řekl to ve čtvrtek v rozhovoru pro Radiožurnál poté, co jej poslanci ve středu vydali k trestnímu stíhání. Billboardová kampaň SPD mířila proti migračnímu paktu Evropské unie. Objevil se na nich například muž tmavé pleti s nožem v ruce od krve a nad ním nápis o „chirurzích z dovozu“. Podle Okamury je kauza o svobodě slova. Rozhovor Praha 11:08 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci vydali Tomia Okamuru ke stíhání (archivní foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

Pro vaše vydání hlasovalo 81 poslanců vládní koalice, opozičních Pirátů, proti byli naopak poslanci SPD a hnutí ANO. Očekával jste takový výsledek?

Je to politický proces na základě trestního oznámení z vládní koalice. Domluvili se, že trestní oznámení podá exministr spravedlnosti a člen vládní TOP 09 Jiří Pospíšil. Na tom plakátu je napsáno „stop migračnímu paktu EU“. A druhá věta: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové z dovozu‘.“

Já neodvolám, já si zatím plakátem stojím. Fialova vláda včetně Pirátů podepsala migrační pakt EU, má začít platit za necelé dva roky pro Českou republiku. A já chci prostě bezpečnou Českou republiku a chci taky svobodu slova, protože tady nechci žádné nelegální africké a muslimské migranty, které nám sem budou na základě migračního paktu přerozdělovat.

Podívejte se do Německa, jak to tam vypadá – deset pobodání denně v průměru, 3800 pobodání ročně.

A i německé oficiální policejní statistiky, které mimochodem citoval i (server) iDnes.cz a další mainstream, tak říkají, že většinu pachatelů tvoří lidé s migračním pozadím bez německého pasu. Je tam i žebříček národností, Afghánci, Syřani jsou na špici. Prostě mě neumlčí. Já chci bezpečnou Českou republiku. Bezpečnost rovná se prosperita. A to je můj cíl.

‚Já vím, co je rasismus‘

Ale v tomto případě jde o ten plakát. Kritici označují tu kampaň za rasistickou. A vy jste ve čtvrtek ve Sněmovně vystoupil s plakátem „Neodvolám“. Opakujete tedy, že šlo podle vás o pravdivý plakát, který nesouhlasí s migračním paktem. Použil byste ten plakát znovu i s těmi slovy i s tou kompozicí, s tím tmavým mužem s rukama od krve a nožem?

O rasismu mluví lidi, kteří nikdy rasismus nezažili. Já jsem po mamince Moravák a po tatínkovi z Japonska, mám šikmé oči, jsem míšencem dvou ras.

Já vím na každodenních zkušenostech, co je to skutečný rasismus, toto nemá s rasismem nic společného. Na základě oficiálních německých statistik, francouzských statistik, migrační pakt EU – na základě něj migrují pouze afričtí a muslimští migranti. Ti pachatelé mají tmavou pleť, to není rasismus, to jsou pouze fakta, nemíchejme do toho žádný rasismus.

Otevřete, prosím, oči, až nám (je) sem začnou nastěhovávat, kvůli Fialově vládě a kvůli současnému vedení EU ty africké a muslimské migranty, bude pozdě. Ty pobodání nožem, vždyť je to realita, každodenní realita i v sousedním Německu.

Pojďme se vrátit k tomu plakátu, protože policie vás chce stíhat právě za vyobrazení rasismu a možného potlačování práv a svobod menšin. Jak se budete bránit? Tím, co mi říkáte teď?

Je to samozřejmě úplný nesmysl. Pozor, policie to dělá na pokyn státního zástupce, a samozřejmě vrchního státního zástupce jmenuje Fialova vláda. Je to od začátku politická kauza.

Letos je volební rok. Vládní koalice se nějakým způsobem snaží zdiskreditovat hlavního představitele opozice. Umlčet mě, ale já se prostě umlčet nenechám, protože já chci chodit bezpečně po ulicích, já prostě chci, aby tady i třeba ženy mohly jít v šatech, v krátké sukni večer domů, aby je nikdo neobtěžoval. Prostě to je normální.

My v SPD si nechceme zvykat na situaci s kriminalitou, která je v Německu, kde už se pobodávají i děti, které jdou na procházku v rámci mateřské školy na vánočních trzích a tak dále. A ten migrační pakt je opravdu obrovské nebezpečí, ale tahle moje kauza, nebo ta kauza, kterou vykonstruovala Fialova vláda, to je taky o svobodě slova.

Oni chtějí, abychom se báli říct názory, za názory se vyhazuje z práce, třeba profesor Drulák, paní Bednářová, učitelka. Vždyť to prostě není normální, že za politický názor... že se vracíme 30 let zpátky. A pakliže bude SPD ve vládě po letošních volbách, budeme bojovat, aby tady byla svoboda slova, bezpečí, demokracie, prosperita.

Tohle přece není možné a já se opravdu nevzdám, já budu dál říkat tuhle tu pravdu a upozorňovat na migrační pakt a na tu hrozbu migrace.

Vyvolávání obav

Rozumíme tomu, ale pořád se bavíme o motivu na tom plakátu. Považujete svobodu slova za absolutní? Nebo podle vás existuje nějaká hranice, za kterou už není možné jít?

Hovořil jsem o tom i ve svém projevu včera - ve Spojených státech je to dokonce článek ústavy, kdy je garantována ústavou svoboda slova. Výjimka je pouze v případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí, to znamená, že někdo třeba vyzývá k nějakému trestnému činu.

Já si myslím, že po tom včerejším hlasování, co předvedla vládní koalice, budu usilovat o to, abychom do Ústavy dali garantovanou svobodu slova pro občany, protože v okamžiku, kdy poukážete na fakta - stop migračnímu paktu EU - tam žádný rasismus není, to jsou prostě fakta.

Já vám říkám, že kdyby nelegální migranti do Evropy byli modroocí blonďatí Švédové a páchali tu kriminalitu v takové míře, jako to páchají ti lidi s migračním původem v Evropě, tak na plakátu bude blonďatý Švéd.

Já tady mám aktuální oficiální statistiky z Norska. Podívejte se, že mladíci původem ze Somálska či narození somálským rodičům se dopouští stejného počtu trestných činů jako celá zbývající populace Osla bez migrantského původu. To jsou úplně neuvěřitelná čísla.

Poprosím jenom stručně, vy máte tedy dojem, že Česká republika má s migranty stejné problémy, jako má Německo?

Vy dáváte úplně hloupý dotaz. Přece problém je v tom, že až tady ti migranti budou, a vidíme to v západní Evropě, tak už se jich nezbavíme.

Jako když vy si určitě platíte v předstihu pojištění domácnosti, pojištění zájezdu předtím, než cestujete do zahraničí, nebo cestovní pojištění, určitě máte pojištění auta, a určitě neřešíte situaci, až když vám někdo vykrade auto, vykrade dům, v předstihu se pojišťujete. Tak vy máte úplně tedy, musím říct, lichý dotaz.

Já vám rozumím, jen prosím jednou větou - nemáte pocit, že je to spíše vyvolávání obav, tedy stojíte si za tím?

Vyvolávají obavy a vzbuzují strach ti migranti z Afriky a muslimského původu. Říkal jsem vám teď statistiky v Německu, 3800 pobodání za rok, to znamená deset denně, a i podle oficiálních německých statistik jsou to převážně lidi s migračním původem bez německého pasu, to jsou fakta a s rasismem to nemá nic společného.

Opravdu už otevřete oči, pojďme chránit Českou republiku, ať se nám tady nedějí ty věci jako na Západě, protože až tady nelegální migranti budou... a za necelé dva roky začne platit migrační pakt EU, my ho odmítneme, pakliže budeme ve vládě. Minulý týden to udělala polská vláda, že řekla, že nebude respektovat migrační pakt. My už se těch migrantů potom nezbavíme.

V tom je ten problém. To nejsou pračky nebo nějaká skříň, kterou pak vyhodíte na ulici. To jsou lidi. To znamená, musíme k tomu preventivně přistoupit a musíme mít nulovou toleranci nelegální migrace, a to samozřejmě prosazuje i SPD. Nehledejme v tom rasismus, to nemá nic společného s rasismem.