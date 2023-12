Pitomio na cestě justiční soustavou. Okamura podal ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu

Předseda SPD Tomio Okamura podal ústavní stížnost ve sporu s vydavatelem Reflexu, společností Czech News Center. Směřuje proti letošnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého se vydavatel nemusí omlouvat Okamurovi za to, že jej Reflex v roce 2012 označil přezdívkou Pitomio. Podání stížnosti je patrné z justičních databází. Brno 14:26 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza už jednou prošla celou justiční soustavou, Okamura ale s výsledkem sporu nesouhlasí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozhodnutí o stížnosti zatím nepadlo, uvedla mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi. Soudkyní zpravodajkou je Daniela Zemanová.

Kauza už jednou prošla celou justiční soustavou. Justice zprvu v obecné rovině připustila možnost použít zkomoleninu Okamurova jména v rámci oprávněné kritiky. Poslance Okamury se však tehdy zastal Ústavní soud. Konstatoval, že svoboda projevu nemá vést k tomu, aby byl jakýkoliv člověk, včetně veřejně činných osobností, samoúčelně cíleně zesměšňován.

Prvoinstanční pražský městský soud znovu rozhodoval v červnu 2020 a opět uvedl, že se vydavatel Okamurovi omlouvat nemusí. Verdikt zvrátil Vrchní soud v Praze, který v květnu 2021 stanovil, že Reflex se musí předsedovi SPD omluvit. Zároveň rozhodl o tom, že časopis nesmí sporné označení dál používat. Výraz Pitomio byl podle odvolacího senátu vulgární zkomoleninou politikova jména, která může zasáhnout do jeho osobnostních práv.

Další zvrat přinesl Nejvyšší soud, který se přiklonil k názoru městského soudu. Označení Pitomio mělo podle nejvyšší instance povahu hodnotového soudu ve formě slovní karikatury, a to alespoň s minimálním skutkovým základem.

„Jestliže v rozhodné době veřejně prezentované názory a postoje žalobce byly populistické, nabízející laciná a líbivá řešení s tendencí vyjadřovat se ke všemu, podbízející se veřejnosti, navzájem si odporující, ve vztahu k otázce menšin i sociálním otázkám vyznačující se tendováním ke xenofobii a nacionalismu a jestliže se v předvolební kampani prezentoval i jako vypravěč (trapných a vulgárních) vtipů, lze se závěrem soudů, že kritika má reálný základ, souhlasit,“ stálo v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Okamura s výsledkem sporu nesouhlasil a odkazoval k prvnímu nálezu Ústavního soudu. Nejvyšší soud jej podle Okamury nerespektoval.

Reflex poprvé použil výraz Pitomio v roce 2012. V říjnu téhož roku se podnikatel Okamura stal poslancem za Úsvit přímé demokracie. Nyní je poslancem a předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie.

„Byla a je to ale nadsázka. Poněkud drsná, ale nadsázka. Poukazuje právě na to, co konstatoval i Nejvyšší soud. Že některá slova, věty a názory tohoto politika jsou hloupé. Předpokládám, že totéž si on myslí o nás. Jenže na rozdíl od něj my to sneseme,“ napsal loni v říjnu v úvodníku Reflexu tehdejší šéfredaktor časopisu Viliam Buchert.