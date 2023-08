Kdyby se hospodařilo řádně, nemuseli by se důchodci okrádat. Chystáme ústavní stížnost, hlásá Okamura

Vedení SPD kritizuje změny v podmínkách předčasných důchodů a valorizací penzí, které vládní koalice prosadila ve sněmovně, a slibuje, že udělá maximum pro zrušení těchto změn. Co konkrétně v tomto směru chystá? Dokáže v tomto volebním období SPD ve sněmovně prosadit alespoň některý ze svých návrhů? Tomáš Pancíř se ptal předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Praha 20:08 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovna po desítkách hodin jednání minulý týden schválila vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Novela zpřísňuje podmínky pro odchod do předčasného důchodu a mění výpočet valorizací penzí. Podle vás jde o okrádání důchodců. Slíbil jste, že uděláte maximum pro to, aby se změny zrušily. Co konkrétně chcete udělat?

My jsme to kritizovali z toho důvodu, že vláda na jedné straně vydala téměř 100 miliard Ukrajincům, kupuje nejdražší americké stíhačky za 122 miliard, přestože gripeny stojí o polovinu méně, kdybychom je zmodernizovali, potažmo pořídili si nové, dává 40 miliard solárním baronům, přitom máme předražené energie, jedny z nejdražších v Evropě...

Znamená to, že kdyby tyto věci nebyly, změna valorizací by vám nevadila?

Kdyby se nevydávaly tyto zbytné výdaje, které nic nepřinášejí většině českých občanů, až na ty, kteří z toho mají nějaké kšefty – což jsou asi lidé kolem vlády –, tak by samozřejmě nebylo potřeba okrádat důchodce a nebylo by potřeba zvyšovat daně.

Nicméně v těch položkách, které by bylo možno uspořit, bych mohl klidně pokračovat. Třeba zrušení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Zákon SPD, který nám Fialova vláda zamítla. Ušetřila by se tam ale přibližně miliarda.

Mimochodem, z čeho to počítáte?

Počítala nám to řada expertů. Zákon jsme připravovali s vedoucími pracovníky Úřadu práce dva roky. Experti to spočítali. Jsou to kvalifikované odhady. V zákoně je přibližně 70 změn a jenom tady bychom ušetřili cca miliardu.

Vy teď říkáte nějaký kontext toho, proč sněmovní rozhodnutí kritizujete. Jaké možnosti máte, abyste to zrušili.

Ano, to bylo k té kritice, že by nebylo potřeba okrádat důchodce ani zvyšovat daně, jak plánuje Fialova vláda, pakliže by se skutečně s rozpočtem hospodařilo řádně. Takže my samozřejmě chystáme ústavní stížnost.

Ještě to musí projít podpisem prezidenta, je tady Senát... Návrh nicméně považujeme za protiústavní, a to především v tom bodě, že vládní koalice stanovila natvrdo pevný čas hlasování, kvůli čemuž se nemohli k zákonu vyjádřit poslanci bez přednostního práva.

Konkrétně se to týká naší poslankyně SPD Lucie Šafránkové, která chtěla podat v souladu se zákonem o jednacím řádu návrh na vrácení zákona do druhého čtení, ale neměla možnost, přestože podat návrh zákon poslanci přímo umožňuje.

Navíc jsem několik dní dopředu avizoval, že ho naše poslankyně podá, protože ona má u nás na starosti sociální věci, je místopředsedkyní sociálního výboru, má to v gesci, ona ale svůj návrh podat nemohla, protože se nedostala ke slovu.

Abychom dodali kontext, ono to bylo i proto, že jste dlouhé desítky minut mluvil třeba vy nebo bývalý premiér Andrej Babiš.

Pozor, toto je opět v souladu s jednacím řádem, jak víte. Jednací řád sněmovny je zákon. Takže my jsme postupovali přesně podle zákona. Vládní koalice si ale udělala ze zákona trhací kalendář, protože už tak pospíchali, aby mohli okrást všechny důchodce, a to dokonce i budoucí, nejenom současné.

Už podruhé je letos okrádají, protože v červnu měli dostat zákonnou valorizaci. Všichni důchodci, i starobní, vdovští, sirotčí i invalidní, dostali ale v průměru o 1 000 korun méně.

My to tedy samozřejmě vidíme jako problém. Počkáme si, až prezident Pavel zákon podepíše. A on ho podepíše, protože je to vládní kandidát. A pak jsme připraveni podat ústavní stížnost. Chceme oslovit i hnutí ANO, protože na ústavní stížnost potřebujete přes 40 podpisů poslanců.

Máte nějaký příslib od hnutí ANO, že v tomto směru s vámi bude spolupracovat?

Potřeba je 41 podpisů poslanců. SPD má pouze 20 poslanců. Jsme tam dvě opoziční strany, takže bez hnutí ANO to podat nemůžeme. Společně podaná ústavní stížnost by měla větší legitimitu z hlediska váhy, protože společně dvě opoziční opoziční strany logicky zastupují několik milionů voličů. Takže v případě, že by ústavní stížnost nedopadla, šlo by o velké selhání hnutí ANO, protože je to o osudu tří milionů příjemců důchodů.

Je to tedy docela vážná věc, a proto bychom tady neměli politikařit. My chceme spolupracovat s druhou opoziční stranou, protože si myslíme, že je potřeba táhnout za jeden provaz v zájmu slušných lidí.

V případě stížnosti proti červnové mimořádné valorizaci, kterou hnutí ANO podalo bez nás, si prostě v tomto hráli na vlastním písečku. Nechtěli, aby se SPD připojilo z toho důvodu, že si téma chtěli přivlastnit. Já si myslím, že je to špatně, protože všichni občané vidí, že za důchodce bojujeme – jak hnutí SPD, tak hnutí ANO – společně.

Cílem musí být, aby ústavní stížnost byla úspěšná, nikoli politikaření na vlastním písečku. To Andreji Babišovi vytýkám, protože tady je potřeba, aby se lidi měli líp, aby měli více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Proto je jednoznačně potřeba táhnou za jeden provaz a hnutí SPD chce spolupracovat na dobrých věcech se všemi stranami.

A máte nějaký příslib, že tentokrát hnutí ANO bude chtít spolupracovat?

Předběžně jsme o tom mluvili. Uvidíme. Hnutí Ano společné podání zvažuje. Jak jsem ale říkal, ještě je tady senát a prezident Pavel. Takže až to dopadne, znovu se o tom pobavíme. A to bude podle mě koncem srpna nebo z kraje září.

