Vyšetřovací komise k OKD má za sebou 70 procent práce, možná požádá o prodloužení mandátu

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci uhelné společnosti OKD zvažuje, že požádá sněmovnu o prodloužení svého mandátu o šest měsíců. Podle dosavadního plánu by její činnost měla skončit 12. října. Pokud komise o prodloužení mandátu požádá, učiní to na nejbližší schůzi sněmovny, která začne 11. září. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti). Praha 15:49 26. srpna 2018

Komise má podle něj za sebou asi 70 procent své práce, potřebuje ale vyslechnout ještě zhruba 20 svědků. Ukončení práce komise podle něj bude záviset na tom, jak rychle se svědky podaří vyslechnout. Poslanec odmítl upřesnit, zda bude komise zvát jako svědky i bývalého prezidenta Václava Klause a současného prezidenta Miloše Zemana, kteří byli v 90. letech v čele vlád, které se také privatizací OKD zabývaly.

Například bývalý majitel OKD Zdeněk Bakala ale už oznámil, že se na jednání komise i přes předvolání nedostaví, protože podle něj není nestranná a svým jednáním zasahuje do soudního řízení. Komise kvůli tomu požádala policii o předvedení Bakaly, policisté to ale nemohou učinit, dokud bude Bakala pobývat v zahraničí. Nyní se zdržuje ve Švýcarsku.

Černohorský už dříve zmínil možnost, že komise požádá sněmovnu o prodloužení svého mandátu. „Je tam docela velká možnost,“ řekl v neděli Černohorský k tomu, zda komise skutečně o delší čas na práci požádá. Podle něj by v takovém případě chtěli poslanci k další práci půl roku. „Je tam odhadovaná doba zhruba šest měsíců, protože začne vyjednávání o rozpočtu a poslanci kromě vyšetřovací komise mají i své poslanecké povinnosti. To musíme do toho zohlednit,“ řekl.

Komise složená z poslanců má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Společnost OKD se v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti dostala do úpadku. Firma na sebe podala insolvenční návrh. Věřitelé poté přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, většinu této částky ale insolvenční správce popřel. Letos v dubnu v souladu s reorganizačním plánem převzal doly stát.