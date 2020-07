Ostravští hygienici proti všem. Vojtěch okamžité opatření označil za nešťastné, hejtman žádá zdůvodnění

„Tu odpovědnost má krajská hygienická stanice. Je na nich, jak postupují,“ komentoval páteční mimořádné opatření moravskoslezské hygieny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že bylo nešťastné tolik s ním spěchat. O den později na twitter napsal, že šéfce moravskoslezských hygieniků Pavle Svrčinové komunikaci „vytkl“.

Kraj se tak částečně vrátil k podmínkám, které panovaly v celé republice před rozvolněním opatření v květnu. Tisková konference, na které hygienici vše oznámili, byla poznamenaná rozpory s hejtmanem Ivo Vondrákem (za ANO), který se před kamerami dohadoval s ředitelkou Krajské hygienické stanice Ostrava Pavlou Svrčinovou.

V sobotu Vondrák na svůj facebookový profil napsal, že chce vysvětlení. „V tomto kraji se neděje nic výjimečného."

Lidé znovu musí nasazovat roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Restauratéři musí mít přes noc zavřeno a venkovních akcí se samostatným vchodem se může účastnit nanejvýš sto osob.

Hygienici podle ministra zdravotnictví konzultovali své plány s dvoudenním předstihem. Vydali je ale bez upozornění, a překazili tak například plány restauratérů nebo organizátorů Nefestivalu Colours of Ostrava a Letních Shakesperovských slavností.

Moravskoslezský kraj začal mít s epidemiologickou situací problémy už v polovině května, kdy se v Dole Darkov na Karvinsku objevili první nakažení. Hygienici následně zahájili plošné testování a nakažených horníků a jejich nejbližších začalo rychle přibývat. V polovině června se ale situace uklidňovala a média hlásila, že v souvislosti s Dolem Darkov se objevuje jen několik nakažených a na Karvinsku se ruší mimořádná opatření.

Nicméně se začala objevovat nová ohniska například v soukromém sociální zařížení ve Frýdku-Místku a později i v dalších dolech, které spadají pod společnost OKD. Firma se ale rozhodla přerušit těžbu až šest týdnů poté, co se objevili první nakažení.

V pondělí se pak koronavirus prokázal mezi zaměstnanci firmy Varroc na Novojíčínsku. „Začínáme mít velké problémy ve firmách, které zaměstnávají pendlery,” řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Pavla Svrčinová. „Řešíme pět firem nejenom na Karvinsku, ale spíš je to Ostravsko, Novojičínsko, kde jsou velké průmyslové zóny,” dodala.

Hygienici tento týden zaznamenali také nákazu v dětských táborech, příkladem je Štramberk na Novojíčínsku. A podle Petra Kopřivíka z krajské hygienické stanice koronavirus vnikl i do zdravotnických zařízení.

To byla podle šéfa lékařských statistiků Ladislava Duška také doba, kdy se situace v Moravskoslezském kraji začala výrazně zhoršovat. „Nedá se říct, že by dramaticky rostly kvantitativní trendy. Změnila se ale podoba a kvalita nově diagnostikovaných pacientů. V předchozích dnech až týdnech jsme naprosto pod kontrolou kontrolovali Karvinsko, kde všechny nakažené případy úzce souvisely s OKD a horníky, případně jejich nejbližšími kontakty,” upozornil v sobotu ráno ve vysílání Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik.

„V posledních dvou až třech dnech se začaly objevovat nové lokality se zvýšeným výskytem nemoci a nejde o kontakty. Je tady riziko komunitního šíření,“ dodal.

Dvoudenní rozhodování

Krajská hygienická stanice o mimořádných opatřeních přemýšlela nejméně dva dny, kdy je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) konzultovala s jeho resortem. Nařížení podepsané šéfkou místních hygieniků Pavlou Svrčinovou se objevilo na webových stránkách stanice až v pátek kolem poledne.

Hygienici vydali opatření bez upozornění a s okamžitou platností. Nikdo se tak na něj nemohl připravit a to i přesto, že se v kraji konalo několik kulturních akcí jako Nefestival Colours of Ostrava nebo Letní Shakesperovské slavnosti.

„Tak brutální zásah z pouze preventivních důvodů považuji za nepochopitelný,“ okomentovala překotnou situaci ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. „Považuji to za výmysl hygieniků, kteří nikdy nikde nebyli. Je to výsměch všem lidem, kteří něco organizují. Je to ekonomicky nemožné,“ doplnila.

Svrčinová se ale na tiskové konferenci řekla, že požadavek na co nejrychlejší zavedení pravidel pocházel z ministerstva zdravotnictví. „Já jsem to diskutovala s panem ministrem a opravdu byl požadavek co nejdřív," řekla novinářům.

Vox populi před krajskou hygienou v Ostravě ... pic.twitter.com/u7zWSfLeOM — Pavel Drobil (@PDrobil) July 17, 2020

Vojtěch: ‚Je to na nich‘

Proti tomu se ale ještě v pátek ohradil ministr zdravotnictví Vojtěch. „Tu odpovědnost má krajská hygienická stanice. Je na nich, jak postupují,“ uvedl s tím, že zavádění okamžitých nařízení „nebylo šťastné“ a mohla platit například od půlnoci.

A podobně se o den později vyjádřil i na twitteru. Zavedení opatření podle něj bylo správné, způsob jakým je hygienická stanice komunikovala ale ne. „Že se tak nestalo, za to se občanům celého regionu velmi omlouvám. Paní ředitelce jsem to již vytkl a dal pokyn všem ředitelům KHS (krajských hygienických stanic - pozn. red.), aby zavádění opatření ve svém regionu lépe komunikovali,” pokračoval.

Že se tak nestalo, za to se občanům celého regionu velmi omlouvám. Paní ředitelce jsem to již vytkl a dal pokyn všem ředitelům KHS, aby zavádění opatření ve svém regionu lépe komunikovali. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 18, 2020

S tím souhlasí i epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. „Měla by tady být dána nějaká racionální doba, kdy je potřeba opatření aplikovat. Měl by být dán interval alespoň 24 hodin, aby se na to lidé mohli připravit,” řekl v sobotu dopoledne ve vysílání Radiožurnálu.

Podle Svrčinové byl příčinou rychlého vyhlášení také nárůst nemocných ve vyšším věku a s těžkými příznaky a nedostatek lůžek v nemocnicích v Moravskoslezském kraji. „Začíná přibývat hospitalizovaných v těžším stavu. Tím, jak se to přeneslo do té komunity, tak začínají být těžší průběhy u starších osob,“ řekla pro Radiožurnál ředitelka krajské hygienické stanice Svrčinová.

Fakultní nemocnice sice hygieniky varovala, že roste počet vážnějších případů covidu-19, lůžek má ale podle zjištění Radiožurnálu dost. Stejně jako havířovská nemocnice, kde je podle ředitele Norberta Schellonga jedno ze tří infekčních oddělení v kraji.

Na tiskové konferenci se proti vysvětlením hygieničky ohradil i hejtman Ivo Vondrák (za ANO). Údaje z chytré karantény podle něj neukazují, že by se epidemiologická situace v kraji výrazně zhoršila. „Nerozumím ostatním opatřením. Některá mi připadají příliš přísná. Tím, jak sleduji data, tak tam nevidím zásadní zlom. Ale je pravda, že se objevují další nákazy v jiných městech,“ řekl Vondrák.

V sobotu na svůj facebookový profil napsal, že chce vysvětlení. „V tomto kraji se neděje nic výjimečného. Svolávám na pondělí Bezpečnostní radu kraje, budu požadovat zdůvodnění každého z bodu vydaných opatření,“ uvedl.

Proč se situace zhoršila?

Na to, že se v kraji neděje nic dramatického, upozornil v pátek i epidemiolog Rastislav Maďar. Situace se podle něj nicméně zhoršila kvůli pendlerům, kteří pracují ve firmách po celém kraji. „Nezřídka je to následkem pozitivních testů zahraničních pracovních sil, kdy tito zahraniční pracovníci, včetně mnoha pendlerů, mají velký počet domácích kontaktů, jejich kolegů v práci. A od nich nám hrozí potenciálně zanesení nákazy,” řekl rádiu Impuls.

Podobně si zvýšený počet nakažených na východě České republiky vysvětluje i ministr zdravotnictví. „Situace se v posledních dnech nijak výrazně nelepší a také je pravdou, že se zdá, že tam může být riziko komunitního šíření související i s přeshraničními pracovníky," uvedl ve vysílání ČT24 Vojtěch.

Pendleři proto musí nově jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test.

Uvedu příklad, firma v Ostrava-město, 1300 zaměstnanců, z toho 400 cizinců, část z nich pozitivní a jejich české kontakty se každý den pohybují po kraji, nákupy, kino ... možná i festival ... a podobných firem je několik v různých okresech kraje. Hrozí riziko komunitního šíření. https://t.co/PkqRo3HKAC — Rasti Madar (@RastiMadar) July 17, 2020

Naopak epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula považuje za logické, že nákaza v dolech OKD dopomohla k zhoršení epidemiologické situace v kraji.

„Došlo k problému na úrovni primárního ohniska. Když máme stovky nakažených osob, tak hrozí to, že se dostanou do běžné populace,” řekl v sobotu dopoledne Radiožurnálu. „My pouze nevíme, že to s tím souvisí. Je těžké vysledovat kontakty třetího a čtvrtého řádu, ale je to dominanční příčina problému,“ dodal.

Podle statistika Duška se moravskoslezští hygienici snaží v těchto dnech trasovat jednotlivé případy. Stále ale neví, jestli je propojí, a tak bylo logickým krokem udělat preventivní opatření. „Zatím nevidím, že by dokázali kontakty vysvětlit,“ řekl pro Radiožurnál. „Nemám ale pocit, že by práce hygieniků dramaticky selhávala,“ dodal.

Hygienici chtějí zpřísněná opatření vyhodnotit za 14 dnů a případně zmírnit.