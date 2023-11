Státem vlastněná těžební firma OKD tají, za kolik si najímá pozemky pod svým golfovým hřištěm

Golfový resort, který provozuje nedaleko Karviné státem vlastněná firma OKD, leží na pozemcích firmy Asental Land Zdeňka Bakaly. Vyplývá to z analýzy, kterou na začátku září přinesl server iROZHLAS.cz. Firma ovšem opakovaně odmítá sdělit, za kolik si pozemky najímá. A tak není jasné, kolik peněz je na nájem a provoz areálu z veřejných peněz vynakládáno. Původní zpráva Karviná 5:00 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když se řekne OKD, lidem se vybaví především doly, horníci, obecně důlní činnost. Málokdo si firmu spojí s provozováním golfového areálu. I toto má ale státní společnost ve svém portfoliu. A zatímco hospodaření v oblasti těžby OKD popisuje ve výročních zprávách, o hospodaření golfového resortu se dá zjistit jen velmi málo. A firma o něm nechce mluvit ani po konkrétních novinářských dotazech.

Golfový areál Lipiny, který leží hned u města Karviná při cestě na Ostravu, byl otevřen v dubnu 2012. Tehdy byl provozovatel, firma OKD, soukromým podnikem. Změna nastala v roce 2018, kdy firma přešla zpět do státních rukou.

S areálem jsou totiž spojené i provozní náklady. Firma, potažmo teď stát, musí zároveň platit nájemné firmě Asental Land miliardáře Zdeňka Bakaly. Důvod? Je to právě tato firma, která prakticky veškeré pozemky pod golfovým areálem vlastní, jak ukazují data.

Fialovou barvou jsou vyznačeny parcely, které vlastní firma Asental Land ze skupiny Asental Group miliardáře Zdeňka Bakaly.

Server iROZHLAS.cz se proto zajímal o to, kolik státní firma za pronájem pozemků platí. Vedení OKD ale částku sdělit nechce. „Informaci bohužel nemůžeme poskytnout, jedná se o citlivou obchodní informaci, jejíž zveřejnění by mohlo OKD znevýhodnit,“ odepsala na novinářský dotaz mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková.

A reportéři nepochodili ani s žádostí o informace. Firma ji odmítla s odkazem na paragraf 2b informačního zákona, tedy, že žádost může být odmítnuta v případě, že informace „mají obchodní nebo průmyslovou povahu a poskytnutí informace by veřejný podnik nebo veřejnou instituci znevýhodnilo na relevantním trhu“. Podle OKD by musela firma poskytnout i informace týkající se obchodování, ale jen v případě, že by se dotazy týkaly využívání území „za účelem průzkumu nebo těžby uhlí“.

„Naproti tomu informace, jejichž poskytnutí je požadováno, se uvedené relevantní činnosti netýkají, a přitom mají obchodní povahu a jejich poskytnutí by společnost OKD, a. s., znevýhodnilo na relevantním trhu, neboť společnost Asental Land není jediným subjektem, který v dané lokalitě pronajímá společnosti OKD, a. s., pozemky,“ vysvětlil v odmítnutí žádosti místopředseda představenstva OKD a ředitel pro správu Jan Solich.

Nemůžou odmítnout

Ředitelem užitá argumentace ale neobstojí podle právníka protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera. „Že tímto nezajišťují nějakou službu, kterou mají regulovanou zákony, to je možné. Na druhou stranu pro nějaký celkový obrázek o hospodaření společnosti, na což má určitě veřejnost právo, by měli v maximální míře poskytovat informace z této vedlejší obchodní činnosti,“ myslí si právník.

Jak šel čas s golfovým hřištěm Hřiště stojí na ploše, která byla historicky ovlivněná těžbou na dolech ČSA a Darkov. Postupně bylo území rekultivováno a pak se pro něj hledalo využití. Po dohodě s městem Karviná bylo rozhodnuto o vybudování golfového hřiště. Náklady na vybudování hřiště šly za společností OKD. 2007 – začátek vyjednávání správních rozhodnutí

začátek vyjednávání správních rozhodnutí 2008 – vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property

vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property 2009 – zahájení stavby golfového hřiště

zahájení stavby golfového hřiště 2011 – kolaudace golfového hřiště

kolaudace golfového hřiště 2011 – převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land)

převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land) 2012 – zprovoznění areálu

zprovoznění areálu 2017 – stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku

stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku 2018-současnost – stát skrze vlastněnou firmu provozuje golfový resort Lipiny

Podle něj ani neplatí argument, že by poskytnutí informace firmu tržně znevýhodnilo. „Nevidím příliš možností, jak by jim mohlo poskytnutí této informace způsobit nějakou potenciální újmu na relevantním trhu,“ odmítá Leyer argument ředitele Solicha s tím, že odmítnutí žádosti o informace je minimálně nedostatečně zdůvodněno.

„To, co v tom rozhodnutí vidím, je podle mě málo. Pouze konstatují, že to spadá pod konkrétní paragraf, ale už nevysvětlují proč,“ říká po prozkoumání dokumentu s tím, že užitý paragraf zřejmě není použitelný ani ve vztahu k dalším plochám a nemovitostem, které si může státem vlastněná firmy pronajímat.

„Dovedl bych si to představit, kdyby si pozemky pronajímali třeba pod pěti svými golfovými hřišti. Pak by zveřejnění této informace mohlo nějakým způsobem ovlivnit vyjednávání s jinými obchodními partnery, kteří jim tyto pozemky pronajímají. Ale předpokládám, že golfové hřiště mají jen jedno a pak už jiné pozemky s jiným účelem. Tam už se bavíme o jiné informaci, jiném trhu. Takže pochybuji, že ten argument může vůbec platit,“ podotýká.

Proč tajit informaci?

Server iROZHLAS.cz se pokoušel hledat smlouvu a výši nájmů také v otevřených zdrojích. V registru smluv ale není nájemní smlouva zveřejněná. A v účetních závěrkách se nehovoří o tom, jaké náklady jsou s provozem areálu a pronájmem pozemků pod hřištěm spojené. Píše se v nich pouze o sportovištěm generovaném příjmu, který se pohybuje ročně okolo pěti milionů korun.

Náklady nechtěla přiblížit ani mluvčí OKD Černá Dvořáková. „Společnost OKD hospodaří se ziskem, loni vytvořila čistý zisk ve výši 5,1 miliardy korun. Areál golfového hřiště tvoří jednu z nákladových položek společnosti. Dotování provozu golfového hřiště, které podobně jako většina golfových areálů nevytváří zisk, vnímáme jako součást naší společenské odpovědnosti vůči městu Karviná, které historicky bylo a nadále je ovlivňováno těžbou,“ připustila ztrátovost mluvčí.

Podle Leyera je ale našlapování firmy kolem tématu nákladů na golfový resort také určitou informací. „Můžeme spekulovat o tom, co je obsahem té informace – jestli je ta smlouva nastavená tak, že za tento pozemek platí nějakou cenu, která není v místě a čase obvyklá. Můžu spekulovat, že ta cena je zřejmě vysoká a mohla by se pak dostavit kritika veřejnosti, tak i ovlivnění dalších obchodních vztahů,“ přemítá Leyer s tím, že by pak za nájem mohli jiní partneři teoreticky požadovat více.

Ministerstvo financí, které skrze státní firmu Prisko OKD vlastní, na položené dotazy odpovědělo pouze, že se řídí zákonem o obchodních korporacích a v souladu s ním nezasahuje do obchodního vedení těžební firmy.

„Pokud jde o problematiku zmíněného golfového areálu, jedná se o historicky zděděnou záležitost s komplikovanými majetkoprávními vztahy. MF je informováno, že společnost Prisko s OKD řeší otázku vhodného a efektivního naložení s golfovým areálem s cílem otázku jeho vlastnictví vyřešit i s ohledem na skutečnost, že golfový areál pochopitelně nespadá do hlavního předmětu podnikání OKD,“ popsal mluvčí resortu Filip Běhal.

Naposledy o ceně nájemného hovořil pro web Seznam Zprávy v roce 2020 bývalý šéf firmy Michal Heřman. Ten ho vyčíslil na 2,5 milionu korun a hospodaření golfového resortu popsal jako ztrátové, konkrétněji ho však nepřiblížil.