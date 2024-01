Čtvrt miliardy. Tameh dluží státní těžební firmě OKD za uhlí, ta má dodávky pojištěné

Státem vlastněná těžební společnost OKD je jedním z věřitelů energetické firmy Tameh Czech, která před Vánoci vstoupila do insolvence, protože nebyla schopná splácet své dluhy. Vyplývá to z vyjádření generálního ředitele firmy OKD Romana Sikory. Dluh podle něj dosahuje asi 250 milionů korun. „Naštěstí máme všechny pohledávky pojištěny,“ podotýká generální ředitel pro iROZHLAS.cz. Původní zpráva Karviná 5:00 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státem vlastněná těžební firma OKD je mezi věřiteli energetické firmy Tameh Czech | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

„Tameh je dlužníkem OKD. Naštěstí máme všechny pohledávky pojištěny u společnosti Atradius. Dluh dosahuje zhruba 250 milionů korun,“ vysvětlil krátce před koncem roku pro iROZHLAS.cz generální ředitel státem vlastněné těžební firmy OKD Roman Sikora s tím, že zatím má firma v rámci insolvenčního řízení přihlášenou jen „polhůtní pohledávku“ ve výši zhruba 84 milionů korun. Tedy tu její část, u níž už vypršela lhůta pro její splacení.

Že má Tameh, potažmo ostravská huť Liberty, výraznější problémy, se OKD podle Sikory dozvědělo prakticky až v době, kdy o celé věci začala informovat média. „Není to tak dlouho, co přestali (Tameh – pozn. red.) platit. Pořád byli schopní splácet. Do problémů se dostali až ke konci, kdy jim Liberty už neplatilo vůbec,“ popsal Sikora.

Podle něj bylo OKD pro společnost Tameh majoritním dodavatelem uhlí. A dodalo mu v polovině prosince i posledních tři tisíce tun suroviny na řízené ukončení provozu tak, aby huť získala čas na takzvaný teplý útlum své koksovny. Poslední dodávka uhlí však měla podmínku – Tameh za ni musel nejprve zaplatit.

„Na tom pátečním jednání 15. prosince, kterého jsem se účastnil, bylo ujednáno, že pokud chtějí dodávky na pět dní, které zástupce Liberty požadoval, tak je musejí nejprve zaplatit. Bylo to proto, že naše pohledávky byly pojištěny, tak abychom nezpůsobili pojišťovně nějaké problémy,“ řekl ředitel s tím, že nakonec platba od energetické firmy skutečně přišla.

„Zaplatili nám proto, že huť Liberty Ostrava získala peníze na platbu Tamehu, Tameh proto mohl zaplatit nám. Jednalo se o předplatbu. Ve chvíli, kdy nám ji převedli na účet, dodali jsme jim uhlí. Tím jsme prozatím skončili s obchodním vztahem,“ popsal Sikora, podle kterého dodávka vyšla na asi 12,8 milionu korun.

Kde sehnala na tyto poslední dodávky energií od Tamehu ostravská huť peníze, vysvětlila její mluvčí Kateřina Zajíčková serveru iROZHLAS.cz jen velmi neurčitě. „Společnost Liberty Ostrava je stále obchodně aktivní a finance tedy pochází z obchodních činností Liberty Ostrava,“ odepsala.

V režii insolvenčního správce

Další postup teď podle generálního ředitele Sikory závisí na insolvenčním správci, který by měl rozhodnout, co se v celé věci bude dít dál.

„Byl jmenován insolvenční správce, Liberty je v udržovacím režimu. Myslím, že se všechno začne rozjíždět po Novém roce. A bude vše v režii insolvenčního správce, který bude rozhodovat o dalších krocích. S firmami (Liberty a Tameh – pozn. red.) nemáme žádný kontakt,“ říká Sikora a dodává, že očekává, že OKD bude přizváno insolvenčním správcem k účasti na věřitelském výboru.

Jak upozornily v úterý Seznam Zprávy, Tameh doufá, že svůj bankrot bude moci řešit formou reorganizace, tedy že by po přeskupení byznysu mohl pokračovat v podnikání. V návrhu právníci najatí firmou argumentují, že „reorganizací lze dosáhnout vyššího uspokojení věřitelů než v případě, pokud by byl úpadek Dlužníka (firmy Tameh – pozn. red.) řešen konkurzem, neboť obnovením provozu obchodního závodu budou generovány finanční prostředky a dojde k zachování výrazně vyšší hodnoty pro věřitele“.

Firma Tameh Czech se dostala do úpadku poté, co jí ostravská huť Liberty přestala platit za dodávky energetických produktů – dluh huti vůči energofirmě dosáhl téměř dvou miliard korun. Když pak na konci listopadu požádala huť soud o ochranu před Tamehem coby jejím největším věřitelem, dostala se energofirma do platební neschopnosti a podala na sebe návrh na insolvenci.

V insolvenčním návrhu uvedla, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun.

Huť Liberty Ostrava zůstává bez dodávek energií - a většina z jejích 6 tisíc zaměstnanců je kvůli tomu tento týden doma. Do práce se mají vrátit 3. ledna. Společnost Tameh vypnula hutnímu podniku dodávky minulý týden, protože jí Liberty dlouhodobě neplatí, dluh už dělá 2 miliardy pic.twitter.com/7PyLaYMdYf — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 28, 2023

Zaměstnanci obou společností se přitom měli vrátit už v prvním lednovém týdnu do práce, doma však zůstanou minimálně o týden déle. Tameh má více než 300 pracovníků, huť Liberty, jejíž provoz je na energofirmu navázaný, má se svými dceřinými společnostmi zaměstnanců zhruba 6000.

Do práce nadále chodí jen ti zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo provozují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Jde asi o 400 lidí. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Už od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.