Kauza OKD: trestnímu oznámení má podle komise čelit 14 lidí. Mezi nimi Bakala, Sobotka a Urban

Po skoro dvou letech vyšetřování a výslechů se poslanecká komise k privatizaci OKD rozhodla podat trestní oznámení na čtrnáct lidí. Vyplývá to z její závěrečné zprávy, kterou má Radiožurnál dispozici. Osmičlenná komise zprávu schválila jednomyslně. Dokument potvrzuje dřívější informace Radiožurnálu, že by trestní oznámení mělo mířit na bývalé ministry Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Původní zpráva Praha 7:00 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Zdeněk Bakala, Bohuslav Sobotka a Milan Urban | Foto: Michal Růžička/MAFRA/Profimedia, Khalil Baalbaki/Český rozhlas, Petr Topič/MAFRA/Profimedia | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Trestní oznámení bude mířit i na další bývalé členy vlády: někdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého nebo exministra pro správu národního majetku a privatizaci Jiřího Skalického. Potvrdil to Radiožurnálu předseda sněmovní vyšetřovací komise Lukáš Černohorský z Pirátské strany.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kauza OKD: trestnímu oznámení bude čelit 14 lidí, mezi nimi Bakala, Sobotka a Urban. Podrobnosti zjišťovala Zdeňka Trachtová

„Je tam několik trestních oznámení, které budou podávány na konkrétní osoby. Následně nás bude čekat projednávání závěrečné zprávy na plénu Poslanecké sněmovny,“ řekl Černohorský.

Urban, kterého komise viní stejně jako Sobotku za nevýhodný prodej zbytkového podílu státu v roce 2004, pochybení odmítá, jak napsal v SMS.

„O prodeji menšinového podílu rozhodla vláda jako celek za tržní cenu potvrzenou jak českým antimonopolním úřadem, tak Evropskou komisí. Samozřejmě v souladu se všemi českými i evropskými zákony,“ uvedl Urban.

Nevyslyšeli prezidentovo přání. Benešová poté napsala šéfžalobci Zemanovi: Prověřte OKD Číst článek

Trestní oznámení by dál měla mířit například na podnikatele Zdeňka Bakalu nebo advokáta Radka Pokorného.

Ten podle komise v roce 2006 vypracoval pro ministerstvo financí zavádějící dokument, na základě kterého posléze privatizaci posvětila Evropská komise. Také Pokorný jakoukoli vinu odmítá.

„Samozřejmě materiál si připravovalo ministerstvo financí. A my jsme zastupovali kupujícího a dodávali jsme tam jeho pohled na věc. To znamená, my jsme ani nic špatného uvést nemohli,“ řekl Pokorný.

Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise teď projedná Poslanecká sněmovna. Černohorský zmiňovaná trestní oznámení podá jménem komise i v případě, že by sněmovna zprávu neschválila.

Reakci Bohuslava Sobotkovi zjišťujeme.