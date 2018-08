Přehled tisku: trestní oznámení kvůli OKD, změny v povinné výbavě aut a zátah na sdílenou ekonomiku

Ve čtvrtečním tisku se dočtete o tom, že státu chybí tisíce úředníků, problémy má například řada ministerstev. Tématu se věnuje deník E15. Mf Dnes si všímá navrhovaných změn v povinné výbavě aut a deník Právo informuje o tom, že stát podal trestní oznámení kvůli odpovědnosti politiků za OKD. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OKD | Zdroj: Profimedia

E15

Státu chybí tisíce úředníků. Největší problémy jsou v Praze, dále na Karlovarsku a Zlínsku. Z ministerstev má největší problémy s nedostatkem lidí zdravotnictví a doprava. Tématu se věnuje deník E15. Ve veřejném sektoru chybí přes osm tisíc úředníků. Složité je obsadit hlavně služební místa v informačních technologií, legislativě a právu a také v některých úzkých specializacích. Chybí ale i referenti na úřadech práce v platové třídě 10, kteří berou 18 200 korun měsíčně. Nejhorší je situace v Praze, kde chybí přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu neobsazených služebních míst.

Přehled tisku: děti závislé na kouření a nepostačující kapacita železnic Číst článek

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy připravilo návrh zásadních změn v povinné výbavě aut a v obsahu lékárniček. Teď ho posílá na vládu. Pokud by s ním uspělo, od 1. října by povinná výbava výrazně zeštíhlila. Policisté by už nerozdávali pokuty třeba za chybějící náhradní žárovky nebo pojistky. Píše o tom Mf Dnes, která dodává, že v některých autech by už nemusela být povinně ani rezerva. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO řekl, že vozit tyto součástky v autě povinně je zbytečné a řidiči nových aut výměnu světel svěřují servisu.

Hospodářské noviny

Zátah na sdílenou ekonomiku - Airbnb nebo taxislužbu Uber, postihne tisíce lidí. Berní úředníci už mají k dispozici veškeré informace potřebné k tomu, aby tisíce lidí, kteří se díky nim živí, přiměli k zaplacení dosud neuhrazených daní, dočtete se v Hospodářských novinách. Stát by mohl jen od pražských pronajímatelů bytů přes službu Airbnb ročně vybrat více než 460 milionů korun a možná dokonce ještě více. Generální finanční ředitelství prý má údaje o příjmech těchto pronajímatelů za poslední tři roky.

Právo

Stát podal trestní oznámení kvůli odpovědnosti politiků za OKD. Téma najdete na titulní straně deníku Právo. Dokument mluví o oznámení na neznámého pachatele. Z jeho textu je ale zřejmé, že míří hlavně na bývalé ministry financí a průmyslu a obchodu z dob vládnutí ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Trestní oznámení zamířilo do rukou vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v soudních sporech vystupuje jako zmocněnec České republiky, uvedl, že podáním oznámení reaguje na nová zásadní zjištění. Ta prý vyšla najevo během hlavního líčení v trestní kauze OKD u Obvodního soudu pro Prahu 2, popisuje Právo. Redakce deníku ale zjistila, že státní zástupci v dokumentu po jeho prvním zběžném přečtení žádné zcela nové skutečnosti k možnému prověření nenašli.