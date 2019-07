Zprošťující rozsudek v údajně nevýhodné privatizaci OKD bude řešit Nejvyšší soud

Zprošťující rozsudek v kauze trojice mužů obžalovaných z údajně nevýhodné privatizace OKD posoudí Nejvyšší soud. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v případu podal na konci června dovolání. Ve středu to potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Státu podle obžaloby vznikla prodeji pod cenou škoda přes 5,7 miliard korun. Brno 14:55 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší soud České republiky v Brně | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Na podání dovolání ve věci upozornila Česká televize. „Mohu potvrdit, že dovolání jsme podávali,“ řekl mluvčí. Obžalobě čelili bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek a znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek k ceně státního podílu v OKD.

Prodej akcií OKD schválila tehdejší vláda Stanislava Grosse z ČSSD. Státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun, podle státního zastupitelství však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy. Státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Vláda rozhodovala i na základě Douchova posudku, jehož vypracování zadali Kuta se Škurkem.

Nevyslyšeli prezidentovo přání. Benešová poté napsala šéfžalobci Zemanovi: Prověřte OKD Číst článek

Zprošťující rozsudek vynesl loni v květnu Obvodní soud pro Prahu 2, po odvolání žalobce jej letos v dubnu potvrdil Městský soud v Praze. Odvolání státního zástupce zamítl.

Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40 tisíc bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Všichni obžalovaní vinu popírali.

Karbon Invest prodal OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Ministrem financí byl v inkriminované době pozdější premiér Bohuslav Sobotka ze Sociální demokracie, který byl kvůli prodeji OKD terčem kritiky. V trestní kauze vystupoval jako svědek. Výtky odmítl, vláda podle něj podíl prodala za nejvyšší nabízenou cenu.