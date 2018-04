Znalec a dva státní úředníci mají zaplatit škodu 5,7 miliardy, navrhl žalobce v kauze OKD

Za zpracování nepřesného posudku vedoucího k nevýhodné privatizaci OKD by měl soudní znalec Rudolf Doucha dostat tříletou podmínku. Bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti, by pak měli dostat podmínku 2,5 roku. Všichni tři by měli nahradit škodu 5,7 miliardy korun, která podle obžaloby vznikla. V závěrečné řeči to navrhl státní zástupce Tomáš Černý. Obžalovaní vinu odmítají.

