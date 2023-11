Přeučit se na programátory dokázala desetina z přihlášených horníků. Víc je lákalo řízení a řemesla

Jaká budoucnost čeká propouštěné horníky? Zaměstnanci firmy OKD využili podpory Úřadu práce a Nadace OKD nejvíce na rozšíření řidičských oprávnění nebo na kurz pro řízení elektrovozíků. Datový tým serveru iROZHLAS.cz analyzoval výsledky programu pro rekvalifikaci lidí propouštěných z Ostravsko-karvinských dolů. Ty teď paradoxně kvůli prodloužení těžby opět nabírají. Karvinsko 6:20 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z devětadvaceti horníků, kteří se zúčastnili úvodní hodiny, zvládli jen čtyři splnit podmínky pro nástup do rekvalifikačního kurzu (ilustrační foto) | Foto: ironwas | Zdroj: Shutterstock

Před třemi lety vzbudil zájem publika i médií celovečerní dokumentární film Nová šichta, zachycující obrat v kariéře bývalého horníka Tomáše Hisema. Ten po pětadvaceti letech skončil na šachtě kvůli uzavírání dolů v ostravsko-karvinském revíru a využil možnosti nadace OKD přeučit se na programátora.

Letos v červenci skončilo druhé kolo programu Úřadu práce, který podnikům pomáhá s velkým propouštěním, konkrétně s nalézáním nového uplatnění pro pracovnice a pracovníky. Server iROZHLAS.cz si proto vyžádal údaje o rekvalifikacích bývalých zaměstnanců Ostravsko-karvinských dolů od Úřadu práce i od OKD.

Film, který nesl stejné jméno jako první podpůrný program, budil dojem, že se z horníků budou ve velkém stávat IT specialisté. Samotný Tomáš ale přiznává, že spolu s ním se k samotné rekvalifikaci probojovaly pouze jednotky uchazečů.

Z devětadvaceti horníků, kteří se zúčastnili úvodní hodiny, zvládli jen čtyři splnit podmínky pro nástup do rekvalifikačního kurzu, tedy nastudovat si doma připravená skripta a projít vstupním testem zaměřeným na úkoly v jazyku Visual Basic.

„Já jsem si ty materiály přinesl domů a zkoušel jsem to. Zjistil jsem, že mě to vlastně dost baví,“ vzpomíná Tomáš Hisem, který je už přes pět let zaměstnaný v ostravské firmě jako programátor v JavaScriptu a C#.

Tomáš Hisem je jedním z úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu na programátora. | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas Ostrava

„Úplně první kurz se odehrával přímo v budově dolu. V pozadí byly důlní věže a havíři, kteří vyfárali, šli na vstupní hodinu do počítačové místnosti,“ popisuje první kontakt s horníky režisér filmu Nová šichta Jindřich Andrš. V učebně jim školitelé ukazovali základní principy algoritmů na příkladu animované princezny, která bruslí na ledě.

„Z toho vstupního školení nám vykrystalizovalo patnáct lidí, kteří se pustili do povinného samostudia, kterým se připravovali na vstupní test do samotného kurzu,“ vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, který projekt ve spolupráci s nadací OKD připravil. Horníci samostudium absolvovali ještě během intenzivní práce v dole.

Pomoc od státu i podniku

Úřad práce měl speciální projekty pro podniky, kde dochází ke strukturálním změnám – typicky propouštění většího množství zaměstnanců. Cílem bylo buď zaškolit je na nové pozice uvnitř stejné firmy, nebo jim poskytnout možnost vzdělat se a přestoupit do jiného oboru. Tak to bylo i v případě OKD, které jen mezi roky 2020 a 2022 propustilo přes tři a půl tisíce lidí.

Podle dat OKD si dva a půl tisíce lidí přebral státní podnik DIAMO. Část pracovníků nadále pracuje na útlumových pracích dolů, sedmdesát procent bylo převedeno v rámci takzvaných racionalizačních opatření, tito lidé byli převedeni pod DIAMO a následně s odstupným propuštěni pro nadbytečnost.

Počet zaměstnanců OKD v letech

Ti, kteří nezamířili pečovat o doly v podniku DIAMO, odešli buď do důchodu, nebo si našli práci sami. Přes 400 lidí pak využilo možnosti poradenství a nabídky rekvalifikací, které zprostředkovávaly mobilní pracoviště přímo na důlních pracovištích.

Jak ale upozorňuje vedoucí oddělení zaměstnanosti úřadu práce krajské pobočky Moravskoslezského kraje Vladana Purdeková, horníci nejsou jednolitá skupina. Pozice horník zahrnuje lidi s různým vzděláním – od lidí se základní školou přes administrativní pracovníky až po lidi s vysokou školou.

Jednou z bývalých pracovnic, která sice pracovala na dole, ale ne pod zemí, je i Marcela Pavlasová, bývalá analytička nákupů v OKD. Kurz pro programátory si sama vybrala i zaplatila, nezávisle na projektech spojených s propouštěním v podniku.

„Byla jsem po mateřské dovolené a hledala jsem flexibilnější zaměstnání, abych zvládla i péči o děti. „U úřadu jsem si zažádala o proplacení rekvalifikace, ale ten mi to zamítl. Prý najdu uplatnění i bez kurzu,“ vzpomíná na rok 2017, kdy jako vystudovaná inženýrka hledala nové zaměstnání.

Kurz byl podle ní náročný. „Lekce byly třikrát týdně prezenčně a byly zaměřené na objektově orientované programování. Šli jsme od úplných základů a napříč různými programovacími jazyky,“ doplňuje.

Z havíře řidičem a svářečem

Ačkoliv Tomášův příběh upoutal pozornost médií, mnohem více jeho kolegů místo k počítači usedlo za volant. V roce 2017, kdy se projekt Nová šichta na pomoc zaměstnancům OKD rozjel, se nejvíc zájemců, šest desítek, ucházelo o rozšíření řidičského průkazu. Druhý nejoblíbenější kurz byla obsluha elektro a motovozíků. Sedm bývalých pracovníků OKD prošlo kurzem základů podnikání a jeden člověk šel z Paskova pracovat do mateřské školy jako chůva.

Rekvalifikace v tomto období stály asi dva miliony korun.

Ani ve druhém programu na podporu propuštěným zaměstnancům OKD v roce 2020 nedošlo k žádným překvapivým změnám v preferencích. Největší zájem byl opět o rozšiřování řidičských průkazů různých skupin a také o kurzy svařování.

Sloupcový graf

I tak se ale podle Tomáše Ervína Dombrovského, který za celým nápadem s horníky a programováním stojí, jedná o velký úspěch. Z 29 lidí, kteří přišli na úvodní jednodenní školení, čtyři prošli celou rekvalifikací a tři z nich pracují v IT dodnes.

„Když si vezmete, že se programátorem stalo deset procent z přihlášených, tak za mě je to úžasný výsledek. Důležité je, že jsme lidem ukázali, že jakákoliv změna profese je možná,“ doplňuje Dombrovský. Sám pracuje jako analytik pro provozovatele portálů Jobs.cz a Práce.cz.

Podobné programy se uskutečnily i v Kentucky, jednom z amerických uhelných regionů. Podle Dombrovského tam ale příliš úspěšné nebyly. „My jsme samozřejmě měli reference z jiných projektů, ale tam šlo spíše o to, že se ty projekty nepovedly,“ říká Dombrovský. „My jsme chtěli ukázat, že doba a podmínky se změnily. Svět se nám mění pod rukama a nároky na pracovním trhu se vyvíjejí a celoživotní vzdělávání se týká všech.“

Důlní pracovníci jsou žádaní

Ostravsko-karvinské doly přitom kvůli prodloužení těžby opět řeší nedostatek pracovníků a spustily náborovou kampaň. Rozhodnutí těžit dál oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v prosinci 2022 jako jeden z kroků, jak mírnit dopady energetické krize.

Podnik má teď zhruba 3300 zaměstnanců, a to včetně dodavatelů. OKD aktuálně hledá horníky raziče a rubače i horníky dalších činností, důlní zámečníky a elektromontéry. Jen během října a listopadu by do firmy mělo nastoupit přes 44 lidí. Lidé odchází zejména kvůli věku a nemocem. V Česku je nemá kdo nahradit – hornická učiliště jsou zavřená a zacvičit nového zaměstnance bez praxe trvá téměř rok.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Na většině dolů už byla z ekonomických důvodů těžba ukončena. Těží se jen v Dole ČSM na Karvinsku, kde má těžba pokračovat do roku 2025. Podnik vlastní stát skrz firmu Prisko.