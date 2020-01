Policie šetří trestní oznámení sněmovní vyšetřovací komise k OKD na exministra Dlouhého

Národní centrála proti organizovanému zločinu šetří trestní oznámení, která podal šéf sněmovní vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorský z Pirátské strany. Oznámení míří na exministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého nebo bývalého šéfa Fondu národního majetku Romana Češku. Zjistil to Český rozhlas. Podle komise pochybili v roce 1996 při snížení základního jmění společnosti OKD. Praha 7:20 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Vyšetřovací komise vyslechla celkem 49 svědků, sešla se na 20 schůzích, což představuje zhruba 45 jednacích dnů. Závěrečnou zprávu komise schválila jednomyslně,“ představoval loni v říjnu Černohorský výsledky skoro dvou let vyšetřování sněmovní komise.

Oznámil, že poslanci kvůli privatizaci OKD podají trestní oznámení na 14 lidí. A jak zjistil Český rozhlas, první z nich už šetří Národní centrála organizovaného zločinu. „Náš útvar toto trestní oznámení přijal a zabývá se jím. Teď ho musíme vyhodnotit, zanalyzovat, ale nemůžeme sdělit, jaký bude náš další postup,“ potvrdil mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Exministr Dlouhý aktuální vývoj nechtěl komentovat. Češka jakékoli pochybení odmítnul: „Pochybení určitě necítím, rozhodně ne na to, aby to někdo řešil trestně. Myslím si, že stávající komise pouze kamufluje skutečnost, že politicky nemá žádné téma. Přijde mi naprosto absurdní, že někdo po tolika letech chce něco kriminalizovat. Je to podle mě pouze absence jakéhokoli pozitivního programu.“

Kromě Dlouhého a Češky míří trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku i na dalšího bývalého úředníka Fondu národního majetku Pavla Šandu.

Další trestní oznámení – třeba na podnikatele Zdeňka Bakalu nebo expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) – chce Černohorský podat příští týden. Pak zjištění vyšetřovací komise projedná sněmovna.

„Je to zařazeno na programu jednání sněmovny i teď nejbližší schůze. Události z roku 1996, to znamená snížení základního jmění, bylo předáno k došetření policii České republiky. Následující trestní oznámení budou postupně odesílána nejvyššímu státnímu zástupci,“ dodává šéf sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

Trestní oznámení plánuje komise podat taky například na advokáty Radka Pokorného a Richarda Wagnera nebo na bývalého ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana z ČSSD.