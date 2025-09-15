Okleštěk nechce ohledně Hustopečí nad Bečvou žádat o delší stav nebezpečí. Sanace se na dva týdny přeruší
Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) už kvůli likvidaci následků nehody vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku nechce žádat vládu o další prodloužení stavu nebezpečí. V této oblasti platí do 24. září. Sanace v okolí nehody cisternového vlaku pokračuje úspěšně a hodnoty benzenu ve vodě, půdě i ovzduší jsou výrazně pod limitem. Okleštěk to v pondělí řekl novinářům po jednání krajské rady.
Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde se nehoda stala koncem února, vláda prodloužila už pětkrát. Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů.
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou se na dva týdny přeruší. Cílem je změřit množství benzenu
Číst článek
„V této chvíli všechny vzorky a odběry povrchových a podzemních vod, ovzduší i půdy směřují k tomu, že není třeba prodlužovat stav nebezpečí. Hodnoty jsou dlouhodobě silně podlimitní a opatření, která se tam konají, tak se konají proto, aby hodnoty byly ještě nižší. Věřím, že už nebude požadavek od České inspekce životního prostředí a my nebudeme muset žádat o prodloužení stavu nebezpečí,“ uvedl Okleštěk, který kandiduje ve sněmovních volbách.
Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie cisteren zhruba 250 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v srpnu řekl, že na hladině podzemních vod už benzen není, ještě měsíce potrvá, než se podaří vyčistit i zeminu. K tomu ale už nebude nutné rozhodování ve zvláštním režimu. Na sanaci bylo zatím třeba 200 milionů korun, odhady dosahující až miliardy korun se podle Hladíka zřejmě nenaplní.
Přerušené práce
Práce v Hustopečích nad Bečvou byly v pondělí na dva týdny přerušeny. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického benzenu je ve znečištěné oblasti méně, než se odhadovalo.
Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.
Většinu ze sedmnácti vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
Požár cisteren s benzenem poškodil ve stanici Hustopeče nad Bečvou koleje a trolejové vedení. Od konce února tam kvůli tomu nejezdily vlaky. Provoz osobních vlaků na trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí byl obnoven v polovině června. Oprava trati bude letos stát asi 113 milionů korun.
Podívejte se na archivní video z nehody.