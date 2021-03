Doba na uvolnění opatření ještě nenastala. Cesty mimo okres by měly zůstat zakázané, říká viroložka

Dokážeme antigenními testy odhalit dostatek osob nakažených koronavirem? Neměly by se testy opakovat častěji? A kdy a podle jakých parametrů bychom mohli uvolňovat omezující opatření? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:24 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle viroložky Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ještě nenastal čas k uvolňování opatření | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Už třetí týden u nás platí nejpřísnější protikoronavirová opatření. Původně je vláda vyhlásila právě na tři týdny. Myslíte si, že je namístě uvažovat o nějakém rozvolnění?

Je mi to líto, ale myslím si, že doba na velké uvolnění ještě není. Souhlasím s tím, že by se uvolnilo sportování a cestování v rámci okresu. Velké uvolnění jiného typu by ale nastat nemělo.

To znamená, že i cesty mimo okres by podle vás měly zůstat zakázané?

Zatím ano, protože situace u nás není dobrá.

Jak dlouho by ta opatření měla ještě platit?

To neumím předpovědět, záleží na tom, zda půjdou čísla dolů. Minimálně se doporučuje uvažovat o nějakém zásadním uvolnění, jako je uvolnění pohybu nebo návrat dětí do škol, při tisíci nakažených za den a méně.

Emoce na sociálních sítích v posledních dnech budí zásahy strážníků proti těm, kteří na veřejnosti nenosí roušky. Ministr Blatný (za hnutí ANO) ve čtvrtek hájil povinnost nosit venku roušky i v případě, kdy okolo není nikdo jiný. Z odborného pohledu je opravdu tak velké riziko, když člověk nebude mít venku roušku?

Je třeba rozlišit to, že máme nějaká nařízení a jestliže řekneme, že roušky musíme nosit jen tady a tam, tak to lidé dodržovat nebudou. Roušky jsou zcela zásadním opatřením. Je ale potřeba uvažovat selským rozumem. Pokud půjdu přes město, tak mám respirátor, ale když půjdu v lese, kde nikoho nepotkám, tak si ho samozřejmě sundám. Něco jiného je, když půjdu po ulici, kde budou lidé, a když půjdu po ulici v noci, kde nikoho nepotkám. V dnešní době je ale zcela zásadní, aby si lidé uvědomili, že nošení roušek a respirátorů pomůže.