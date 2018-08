‚Sověti nepoužívali napalm, nenutili k prostituci.‘ Skála na BBC srovnal okupaci a válku ve Vietnamu

Sovětská okupace Československa v roce 1968 nebyla zdaleka tak krutá jako chování Američanů během vietnamské války, řekl místopředseda KSČM Josef Skála BBC. Pojmu okupace se v souvislosti s děním v srpnu 1968 naopak snažil v úterý ve vysílání České televize vyhnout poslanec Stanislav Grospič. Server iROZHLAS.cz proto připravil přehled výroků komunistů, které v uplynulých dnech pronesli v médiích. Praha 11:30 22. 8. 2018 (Aktualizováno: 11:42 22. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda KSČM Josef Skála | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

Josef Skála

Místopředseda KSČM

Zdroj: BBC

Chování Sovětů během okupace podle něj nebylo zdaleka tak kruté jako chování americké armády ve Vietnamu. „Sověti při invazi invazi nepoužívali napalm, neměli Agent Orange (chemická zbraň použitá Američany ve Vietnamu), české ženy nebyly sovětskými vojáky nuceny k prostituci,“ řekl BBC a dodal: „Z takového řešení krize nemůže být samozřejmě nikdo šťastný. Ale co se týče geopolitického kontextu, takto to bylo.“

Stanislav Grospič

Poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru

Zdroj: Česká televize

„Z mého pohledu to byl vstup vojsk, který proběhl do Československé republiky, ke kterému nemělo dojít, byť se tak stalo. Stalo se to za okolností, že o dvacet let byla prodloužena zcela evidentně doba snahy budovat jinou společnost a v této souvislosti to bylo do určité míry Pyrrhovo vítězství a byl bych opatrný s používáním slova okupace, protože to by se dalo hovořit ve srovnání s nacistickou okupací, kdy zde byl protektor, úplně jiný režim… Tady v té době fungovala legitimní vláda, nebyl tady žádný protektor, nebyly tady žádné direktivy, takže bych byl velice opatrný...“

Jiří Dolejš

Poslanec a místopředseda KSČM

Zdroj: Twitter

„Jde o podstatu, a ne o kroucení se nad pojmy. Vstup vojsk v roce 1968 hodnotí oficiálně KSČM jako násilný zásah a nedemokratický krok - tuto invazi jako okupaci lze tedy hodnotit bez uzardění.“

Vojtěch Filip

Místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM

Zdroj: The Guardian

„Historie byla ze sta procent zfalšována. Nikdo nenapíše, že celá idea je postavena na pozici proti Rusku. Tehdy byl v politbyru Sovětského svazu pouze jeden čistokrevný Rus, a ten hlasoval proti invazi. Brežněv byl z Ukrajiny. Většina invazních armád byla ukrajinská.“

Marta Semelová

zastupitelka hlavního města Prahy za KSČM

Zdroj: ČT24/Idnes.cz

Již dříve k okupaci uvedla následující: „Já bych to okupací nenazvala v žádném případě, to že sem vstoupila vojska, opět to musíme brát v té době, kdy byl rozdělený svět, existovala tady Varšavská smlouva...Já bych to nazvala internacionální pomocí, která ovšem nám jako komunistické straně a komunistickému hnutí do budoucna udělala mnohé problémy. S tím, jak se lidé dívali na komunistickou stranu a komunistické hnutí.“



Letos události z roku 1968 nechtěla komentovat, ale uvedla, že „co řekla, na tom si trvá.“

Redakce současně oslovila všechny poslance KSČM, aby se k vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území bývalého Československa v srpnu 1968 vyjádřili. Jejich odpovědi budou k přečtení v samostatném textu.