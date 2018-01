Imoba poslala OLAFu otevřený dopis. Požaduje vysvětlení připomínek k závěrečné zprávě

Společnost Imoba, která vlastní farmu Čapí hnízdo, vyzvala ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Nicolase Iletta, aby se vyjádřil k jejím výhradám vůči vyšetřování dotace na farmu. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který řediteli zaslala. ČTK má dopis k dispozici. Podle Imoby OLAF například nemohl společnost podle tehdy platného práva vyšetřovat, nebyl k vyšetřování kompetentní a porušil právo společnosti na obhajobu. Praha 19:36 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Imoba si v dopise stěžuje na to, že v době spáchání údajného podvodu nebyla v České republice zavedena trestní odpovědnost právnických osob.

„Protože evropské právo neobsahuje žádnou bezprostředně účinnou právní úpravu těchto trestných činů a způsobu jejich trestání, může se podezření opírat pouze o vnitrostátní české právo, které však před 1. lednem 2012 trestní odpovědnost právnických osob neznalo," uvádí v otevřeném dopise předseda představenstva firmy Václav Knotek.

Podle Knotka také závěrečná zpráva úřadu pomíjí fakt, že skutek již prošetřovala česká policie, která má ohledně vyšetřování širší pravomoci než OLAF. „Úřad OLAF nedisponuje žádnými pravomocemi, které by překračovaly ve vztahu k dané věci možnosti Policie ČR," uvádí firma.

Bez přístupu do spisu

Společnost prý také neměla možnost se v průběhu vyšetřování úřadu hájit, nebylo jí sděleno, jaký čin OLAF vyšetřuje a neměla přístup do vyšetřovacího spisu.

Knotek také tvrdí, že podle „Doporučení Komise o definici malých a středních podniků" je vyloučeno, aby byla firma Farma Čapí hnízdo považována za velký podnik propojený s Agrofertem. Úřad si prý definice malého a středního podniku dotvořil z dokumentů, které vznikly až několik let po přiznání dotace.

Nesouhlasí také s tím, že se OLAF ve své právní kvalifikaci podle názoru společnosti nechal ovlivnit auditní zprávou zveřejněnou v časopisu Reportér.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo byli premiér Andrej Babiš a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek obviněni z podvodu, po volbách znovu nabyli poslaneckou imunitu. Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý doporučil plénu, aby byli oba poslanci k trestnímu stíhání vydáni. Babiš i Faltýnek obvinění považují za účelové a politicky motivované.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.