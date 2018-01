Význam zprávy OLAFu se přeceňuje, myslí si nejvyšší státní zástupce Zeman

Pražské městské státní zastupitelství nedoporučilo ministerstvu financí zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Po prostudování ji státní zástupce postoupí policejnímu orgánu. Zpráva bude zařazena do vyšetřovacího spisu. Zveřejnění by podle mluvčí žalobců mohlo ohrozit trestní řízení. Praha 17:16 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Pavla Zemana se význam zprávy OLAFu přeceňuje | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Orgány činné v trestním řízení se řídí vždy zákonem. Když jsem sledoval, co se stalo, když požádal policejní orgán a státní zastupitelství o vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání, tak se strhla mediální mela. Z velké části média říkala, že je dobře, že orgány činné v trestním řízení postupují tímto způsobem, aniž by kdokoliv znal spis,“ říká nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Zdůrazňuje jeden z principů trestního řízení – neveřejnost přípravného řízení trestního. „Je-li určitá věc zařazena do trestního spisu a bude používána jako důkaz v trestním řízení, tak v tu chvíli to není věc, která by se veřejně prezentovala. Jde o to, že orgány činné v trestním řízení se řídí zákonem jako celkem, ne tím, co se kdy hodí a líbí,“ dodává Zeman.

On osobně četl základní část zprávy bez příloh, ale odmítl mluvit o tom, jestli naznačuje nějaké pochybení. Zprávu poslal na příslušné městské státní zastupitelství a je na dozorovém státním zástupci a policii, aby zprávu vyhodnotili.

Politický kontext?

Neměli by se se zprávou OLAFu seznámit alespoň poslanci z mandátového a imunitního výboru, který bude projednávat vydání, či nevydání poslanců Babiše a Faltýnka z hnutí ANO k trestnímu stíhání? „Je to na dozorovém státním zástupci, ale já osobně se domnívám, že se s tím budou moci seznámit, když o to budou stát, a zřejmě to bude ve stejném režimu, v jakém se mohli seznámit s vyšetřovacím spisem,“ odpovídá nejvyšší státní zástupce.

Odmítl také politický kontext, tedy že by prodlužování hrálo do karet Andreji Babišovi, protože 10. ledna bude hlasování o důvěře. Zopakoval, že státní zastupitelství pořád postupuje podle trestního řádu.

Význam zprávy OLAFu

Podle Pavla Zemana se význam zprávy OLAFu přeceňuje: „Z kauzy se asi stalo politikum. Už když se čekalo na zprávu, tak jsem se tomu usmíval a říkal jsem si, že jsem zvědav, co se stane, až ta zpráva přijde, co tam bude tak převratného. Jestli vedete dva roky prověřování a pak dospějete do fáze, kdy zahajujete trestní stíhání, tak máte určité penzum informací.“

Premiér Babiš opakovaně tvrdí, že se jedná o účelovou kauzu. „Jestli má kdokoliv nějaké povědomí o tom, že kauza je uměle vykonstruovaná, nechť učiní příslušné podání a orgány činné v trestním řízení se tím budou zabývat,“ reaguje Zeman.