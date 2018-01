Ministerstvo financí navrhlo vyjmout Čapí hnízdo z akcí financovaných EU

Ministerstvo financí ve čtvrtek navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Týká se to i padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo, kvůli které obvinila česká policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. Praha 11:00 4. 1. 2018 (Aktualizováno: 11:26 4. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Ministerstvo financí tak navrhuje přijmout doporučení, která Evropská komise zaslala do ČR v polovině prosince.

Pokud by Česká republika s návrhem nesouhlasila, vystavuje se podle ministerstva financí možnému riziku snížení poskytnutých peněz, což by negativně ovlivnilo státní rozpočet.

„Případné rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace,“ uvedl úřad.

'Ten dopis bereme velmi vážně'

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už ve středu novinářům řekla, že do konce týdne ministerstvo financí oznámí svůj postoj příslušným institucím, mezi nimi například ROP Střední Čechy, který dotaci na projekt v srpnu 2008 schválil.

„Můj názor je, že budeme spíše navrhovat to vyčlenění," řekla ve středu ministryně. Evropská komise takový postup doporučila v dopise z 18. prosince. „Tento dopis bereme velmi vážně," podotkla Schillerová.

Projektem se zabýval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá právě Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily.

Schillerová uvedla, že resort obdržel řadu žádostí od občanů a institucí o zveřejnění zprávy OLAF podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Městské státní zastupitelství v Praze ale zveřejnění zprávy nedoporučilo, protože by to mohlo ohrozit probíhající trestní řízení. Ministryně toto stanovisko považuje za klíčové. Rozhodnutí o případném zveřejnění vydá ministerstvo také do konce tohoto týdne.

Evropská komise navrhla vyjmout z evropského financování pro období 2007 až 2013 celkem 44 projektů ze šesti programů, uvedlo MF.