Před ruskou ambasádou v Praze kvůli vězněnému Sencovovi demonstrovaly desítky lidí

Zhruba třicet lidí protestovalo před ruskou ambasádou v pražské Bubenči. Vyjádřili tak svou podporu vězněnému ukrajinskému režisérovi Olegu Sencovovi. Ten byl ve vykonstruovaném procesu odsouzený k dvaceti letům vězení. Za mřížemi už přes sto dní drží protestní hladovku. Praha 14:26 28. srpna 2018

Demonstrace měla formu pomalého, pokojného pochodu lidí mezi dvěma vchody ruské ambasády - jeden je v Korunovační ulici, druhý na náměstí Pod kaštany. Tu krátkou vzdálenost šli ale pochodující skoro dvě hodiny.

„Řekli jsme si, že půjdeme minutu za každý den, který Oleg Sencov drží hladovku. Přesně ten čas chceme věnovat protestnímu aktu, takže půjdeme velice pomalu, abychom naplnili 107 minut,“ vysvětlil pro Radiožurnál jeden z pořadatelů Martin Janda.

Účastníci protestu na sobě měli také masky s fotografií režiséra. Po dohodě s policisty je neměli přímo přes obličej, ale pouze na straně. Většina demonstrantů měla cedule s nápisy Save Oleg (Zachraňte Olega) nebo Je suis Oleg (Jsem Oleg).

Vizuální protest

Organizátoři protestu jsou z divadla Continuo. To letos pracovalo na představení Poledne, které připomínalo srpnové události roku 1968 - respektive odvahu osmi lidí, kteří protestovali proti okupaci Československa na Rudém náměstí.

Když se hrálo představení v Praze, mezi diváky byli přímí účastníci tehdejších událostí - Tatjana Bajevová, Viktor Fajnberg a Pavel Litvinov.

Po představení na místě padlo, že by se nemělo zapomínat na to, že i dnes jsou někteří lidé vězněni kvůli svým názorům. Proto se divadelníci rozhodli pro protest.

„Tohle je další forma vizuálního protestu. Třeba když to uvidí lidé, kteří můžou jeho osud a osud dalších ovlivnit, že to není jeden člověk, ale mnoho lidí, kteří s jeho životem solidarizují, byť nemají odvahu jako Oleg hladovět až do smrti, třeba je to k něčemu pohne. Pořád věříme, že každý máme svědomí a že i lidé, kteří se navenek jeví jako krutí vládci, někde vevnitř je tu musí hryzat a musí přemýšlet, že pořád jsou odpovědní za život člověka,“ řekl jeden z účastníků demonstrace, umělecký vedoucí divadla Pavel Štourač.

Sencov je odpůrcem ruské anexe Krymu. V srpnu 2015 ho odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku.

Odsouzen byl za terorismus v procesu, který organizace Amnesty International kritizovala jako stalinistický. Podle serveru BBC Sencov uvádí, že ho k doznání vyšetřovatelé Federální bezpečnostní služby donutili bitím.

S hladovkou začal před letošním mistrovstvím světa ve fotbale, které se konalo v Rusku. Chtěl tak upozornit na porušování lidských práv v zemi a docílit také propuštění dalších asi 70 Ukrajinců z ruských věznic, které označuje za politické vězně.