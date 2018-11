Nový proces v kauze Oleo Chemical nebude. Odposlechy nepřinesly nic nového, rozhodl soud

Nový proces s osvobozenými bývalými advokáty a účetními lobbisty Iva Rittiga nebude. V kauze tunelování firmy Oleo Chemical o tom v úterý rozhodl městský soud v Praze. Zamítl tak návrh žalobce z pražského vrchního státního zastupitelství Adama Borguly, který proti rozhodnutí obratem podal stížnost. Praha 18:19 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lobbista Ivo Rittig (říjen 2018) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Klíčovými novými důkazy, že právníci a účetní pro Rittiga prali peníze nelegálně získané z Olea Chemical, byly podle žalobce prostorové odposlechy. V roce 2015 je v rámci jiného případu pořídila policie přímo v kanceláři MSB Legal, v níž pracují advokáti David Michal a Karolína Babáková. Ty soud letos pravomocně zprostil viny.

Teprve nyní v létě se ale část odposlechů týkající se Olea dostala k žalobci. „Mám za to, že můj návrh na obnovu procesu je díky nim dostatečně odůvodněn,“ řekl Borgula ve své závěrečné řeči. Proti rozhodnutí soudu o zamítnutí jeho žádosti podal na místě stížnost.

Nový proces žádal i pro účetní Janu Šádkovou a Jaroslava Kubisku, které soud letos také pravomocně zprostil viny za praní peněz. Žalobce k tomu podle něj ve všech případech neměl důkazy. Kubisku zprostil i přesto, že se k podílu na praní přiznal a vstupoval jako spolupracující obviněný.

Soud odůvodnil zamítnutí žádosti žalobce tím, že odposlechy, ani nové výpisy z účtů aktérů případu z bank na Kypru, žádné nové důkazy proti advokátům a účetním nepřinesly.

Co zaznělo v odposleších?

Několik hodin zmíněných prostorových odposlechů soud v úterý přehrál, veřejnost ale neměla k dispozici jejich přepis a samy o sobě byly jen velmi těžko srozumitelné.

Z útržků šlo dovodit, že většinou šlo o hovory Davida Michala s Peterem Kmetěm. Ten měl údajně pro svoji firmu Cokeville Assets z Britských panenských ostrovů inkasovat desítky milionů korun za poradenství od Olea. A peníze pak posílat právě za pomoci advokátů a účetních z MSB Legal dál na účty dříve vlivného lobbisty Ivo Rittiga.

Kauza Oleo Chemical V případu policie stíhala celkem deset lidí, mezi nimi Rittiga, Šádkovou či advokáty Babákovou s Michalem. Obvinění si vyslechl i Rittigův obchodní partner Peter Kmeť i majitelé Oleo Chemical Michal Urbánek a Kamila Jirounek, či šéf výroby Olea Radomír Kučera. Klíčovým svědkem se stejně jako v kauze dopravního podniku stal bývalý zaměstnanec společnosti Peskim Jaroslav Kubiska, který s kriminalisty spolupracoval.

Podle státního zástupce skupina tunelovala Oleo Chemical tak, že společnost Cokeville Assets řízená Kmeťem petrochemické firmě fakturovala fiktivní poradenství. Miliony zaslané na účty Cokeville Assets pak na základě smlouvy o poradenství údajně mířily až na účty Rittiga. Šádková podle státního zástupce podepisovala padělané faktury jmény neexistujících osob, například jako Maria Gold.

Obžaloba ovšem uspěla pouze z části. Majitele Olea s Kmetěm soudy uznaly vinnými, žádné poradenství Cokeville Assets pro Oleo Chemical podle nich skutečně neprobíhalo a oni tak akcionáře okradli o 20 milionů korun.

Linku k Rittigovi, tedy že by peníze z Cokeville Assets, které k němu plynuly, pocházely z Oleo Chemical, se však podle soudů nepodařilo bezpečně prokázat a proto lobbistu, jeho advokáty, Šádkovou i Kubisku obžaloby zprostily. V případě klíčové výpovědi Kubisky a důkazů, které policii odevzdal, soudy konstatovaly, že je třeba k nim přistupovat velmi obezřetně.

Kmeť byl v kauze Oleo za podvod a podíl na daňovém úniku letos pravomocně odsouzen do vězení, protože poradenství bylo fiktivní. Následné praní peněz a zapojení dalších lidí do nějakých nelegálních transakcí se ale podle soudu neprokázalo. To se snažil právě odposlechy žalobce nyní vyvrátit.

„Odposlechy dokazují, že Kmeť o činnosti Cokeville vůbec nic nevěděl. Údaje měl David Michal,“ interpretoval hovory v kanceláři nyní u soudu žalobce. Oba muži si podle něj v podstatě až zpětně dávali dohromady příběh, za co vlastně Cokevillu chodily peníze a proč je pak po částech údajná Kmeťova firma posílala Rittigovi. „Kmeť byl nastrčená osoba,“ uvedl žalobce.

„Veškerou obhajobu mu připravoval David Michal a Kmeť se tyto údaje v podstatě bifloval,“ dodal. Hovory tak podle něj dokazují, že vše řídil David Michal za pomoci Babákové a účetních.

Odposlechy podle žalobce také vyvrací verzi, že Rittig dostával od Cokevillu peníze za poradenství na zahraničních projektech. Potvrzovat to měl navíc i další nový důkaz, a to výpis z účtů Cokevillu v bankách na Kypru. Ten získal státní zástupce v rámci mezinárodní právní pomoci také až po uzavření případu u soudu.

„Žádné zahraniční projekty neexistovaly, peníze chodily ze zakázek z Česka,“ uvedl žalobce. Jednou z nich měly být právě provize z dodávek paliva Olea do státní firmy Čepro, které měly plynout k Rittigovi všechny finanční toky, jinými slovy praní peněz, přitom podle žalobce řídili opět právě původně obžalovaní právníci a podíleli se na něm i účetní.

‚Nicneříkající hovor dvou lidí‘

Advokát Michala Oldřich Chudoba naopak odposlechy vyhodnotil jako nicneříkající hovor dvou lidí o způsobu své obhajoby. Podle něj byly navíc pořízeny nezákonně. „Státní zástupce tady nepředložil žádný nový důkaz, který by prokazoval vinu Davida Michala nebo Karolíny Babákové,“ uvedl.

Jakoukoliv vinu odmítl i advokát Šádkové Jiří Matzner. Odposlechy ani výpisy z Kypru podle něj žádné nové důkazy neobsahují. Zpochybnil také povolení odposlechů soudem, podle něj nebylo dostatečně odůvodněné.

Soud dal za pravdu obhajobě v tom, že odposlechy proti jejich klientům nic nového nepřinesly. „Musíme dát za pravdu obhajobě. V odposleších byly vesměs zachyceny rozhovory mezi Davidem Michalem a Peterem Kmetěm, kteří koncipovali plán své obhajoby. Není to nový důkaz o tom, že by se David Michal dopouštěl trestné činnosti,“ konstatovala předsedkyně soudního senátu Kateřina Radkovská.

Státní zástupce podle ní přisuzuje rozhovorům význam, který je v souladu s jeho viděním trestní věci, a vybírá si z odposlechů jen určité pasáže. Představa, že se obžalovaní vzájemně nedomlouvají na obhajobě, je podle soudkyně naivní.