Chci věřit tomu, že mě v prvním kole nezvolili kvůli chybě, říká místopředsedkyně Richterová

Počítalo se s ní do čela ministerstva práce a sociálních věcí. Nakonec je Olga Richterová (Piráti) „jen“ místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Ministrování jí prý „nebylo nabídnuto“. A sama o něj nebojovala jednak kvůli slabému mandátu, který Piráti ve volbách získali, jednak kvůli osobním záležitostem. „Jednou přijde čas, kdy to budu moci rozvést,“ říká. V rozhovoru také mluví o ženách v politice nebo spolupráci s hnutím STAN. Rozhovor Praha 6:05 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „První kolo, které nedopadlo, bylo takové nepříjemné překvapení,“ říká o volbě místopředsedů sněmovny poslankyně Olga Richterová (Piráti) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu vás zvolili jednou z místopředsedkyň sněmovny, nicméně až napodruhé. Jak to hodnotíte?

První kolo, které nedopadlo, bylo takové nepříjemné překvapení. Nicméně vzhledem k tomu, že řada kolegů a kolegyň je nových, tak chci věřit tomu, že prostě udělali chybu v tom, že je potřeba nejen zakroužkovat zvoleného člověka, ale i škrtnout ty, které člověk nevolí. Kvůli tomu tam bylo osm neplatných lístků.

Ze které strany byli?

Po tom jsem se nepídila. Druhé kolo dopadlo tak, jak bylo dohodnuto.

Pětice lídrů Spolu a PirSTAN podepsala koaliční smlouvu vznikající vlády. Kabinet má mít 18 členů Číst článek

Věříte tomu, že to byla chyba?

Chci tomu věřit, ano.

Co říkáte na to, že jsou ve vedení sněmovny tři ženy?

Mám z toho velkou radost a přála bych si, aby to byl trend, že v pozicích, které ovlivňují chod daného orgánu jsou ženy a muži.

Je to pořád ale spíše reprezentativní funkce.

Pro fungování sněmovny je to důležité. Předsedkyně je třetí nejvyšší ústavní činitelka.

A místopředsedkyně?

Je důležité, jak to člověk pojme. Nezdá se to, ale řídíte chod celého tělesa. Všichni poslanci a poslankyně závisí na tom, jakým způsobem se klidní někdy rozvášněné emoce a jakým způsobem je řízena rozprava. Vzpomeňte si například na interpelace, kdy pirátský místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal vypnul premiéra Andreje Babiše (ANO), když nedodržoval jednací řád a neustále se vyjadřoval jinak než k věci. To je velká věc. Je potřeba zohlednit, že občas přijde třeba takové rozhodnutí.

Minimálně těch skoro 33 tisíc lidí, kteří vás zakroužkovali, vás ale nejspíš chtělo vidět ve vládě. Proč tam nejste?

Chci jen předeslat, že témata, kterým jsem se věnovala, jsou pro mě důležitá a budu se jim věnovat dál. Při vyjednávání nám ten post nebyl nabídnut.

Proč jste se o něj sami aktivně neucházeli?

V důsledku různých věcí, ale zejména kroužkování, máme jen čtyři mandáty. Prostě jsme museli zvážit, kde má smysl v té situaci bojovat. Mně do toho ještě vstoupily osobní věci, takže i proto jsme o tu funkci neusilovali. Nebylo nám to nabídnuto.

„Chci jen předeslat, že témata, kterým jsem se věnovala, jsou pro mě důležitá a budu se jim věnovat dál.“ Olga Richterová

Mohla byste ty osobní problémy rozvést?

Zatím ne. Myslím, že jednou přijde čas, kdy to budu moct rozvést.

Neuvažovala jste o tom, že byste vzala jiné ministerstvo?

Byla jsem nominantka na toto ministerstvo. Neuvažovala.

V souvislosti s ministerstvem práce se mluvilo i o šéfce TOP 09 a nově i sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Zatím se tak zdá, že ve vládě zasedne z žen jen Jana Černochová (ODS) na ministerstvu obrany a Anna Hubáčková (KDU-ČSL) na ministerstvu životního prostředí. Ve vládě Andreje Babiše byly ženy čtyři. Nerýsuje se krok zpět?

Zatím nevím, jaké bude přesné personální složení.

Že by se objevila ještě nějaká další žena?

Uvidíme, jak to přesně dopadne. Přála bych si, aby tam bylo žen víc. Nicméně kroužkovací kampaň Zakroužkuj ženu dala možnost dalším ženským talentům, aby ve sněmovně vyrostly.

‚Porušení smlouvy jsou zřejmá‘

Jaké je aktuálně atmosféra uvnitř koalice Pirátů a Starostů?

Je to…

Smějete se…

Je to prostě situace, kdy každý máme nějaké emoce. Ale přijde mi důležité, že potřebujeme dojednat vládu a řešit obrovské množství problémů, které jsou před námi, ať už je to covid nebo inflace.

Zevnitř těch koalic jsme slyšeli, že vztahy jsou teď na bodu mrazu. Dokonce i mezi Vítem Rakušanem a Ivanem Bartošem.

Poslali jsme Vítu Rakušanovi analýzu porušení koaliční smlouvy. To je jen jedna část analýzy kampaně.

Nová místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo tu analýzu dělal?

Zpracovávají to analytici, kteří s námi spolupracují.

Neměl by to dělat naopak někdo, kdo s Piráty nespolupracuje?

Chtěli jsme, aby došlo k internímu projednání. Zatím k němu ještě nedošlo. Nechci posílat vzkazy přes média.

Šéf STAN Vít Rakušan už v rozhovoru pro Právo řekl, že příště půjde STAN do voleb samostatně. Jste pro to, aby příště samostatně kandidovali i Piráti?

Je normální, že politická strana chce protlačit co nejvíc ze svého programu a pokud možno samostatně. Je potřeba si uvědomit, že všechny strany, které se letos spojily, včetně nás, měly vizi porazit Andreje Babiše a nedopustit, abychom směřovali k Rusku nebo k Maďarsku. Ohýbání pravidel bylo potřeba zastavit.

Jak se vy stavíte k případné další spolupráci se STAN?

Teď jsme v situaci, kdy jsme byli zvoleni a máme společný program. Ten zastupujeme a hájíme. To je to, co máme teď realizovat.

Nepovažujete teď zpětně spolupráci se STAN za chybu?

Ta důležitá věc, aby tu mohly zvítězit demokratické strany, je pro mě osobně tak zásadní, že i když jsme utrpěli šrámy a samozřejmě to není příjemné, tak vize budoucnosti, kterou teď máme, je něco, za co to stálo.

Takže spolupráci hodnotíte kladně?

Popisuji ty cíle, o které šlo. Aby bylo možné sestavit demokratickou vládu. Aby bylo možné se vrátit jako aktivní účastník nejen debat, ale i rozhodování v Evropské unii. Abychom jako společnost věděli, že není možné se zadlužovat do nekonečna, ale kromě praktických a ekonomických věcí jsou i hodnoty typu nenechat uchopit moc někoho, kdo jí hromadí příliš mnoho.

Lidé jiné orientace nemají stejná práva, nehodláme se na tom ale při vzniku koalice štěpit, říká Richterová Číst článek

Ještě bychom se rádi vrátili k té analýze. Porušoval podle vás STAN předvolební dohody?

Opravdu to pro mě nebylo lehké čtení, protože porušení koaliční smlouvy jsou zřejmá.

Neporušovali dohody i Piráti?

Chci zdůraznit, že řešíme i vlastní pochybení. Porušení koaliční smlouvy jsou jen jedna kapitola z mnoha dalších věcí. Pro mě takový jeden příklad jsou podpory v médiích. Ty šly asi 23 kandidátům a 21 z nich se pak dostalo.

Po volbách jste poskytla nějaké rozhovory. Pak jste se trošku stáhla. Proč?

Měli jsme hodně práce s vyjednáváním a řešením povolební situace. Jako místopředsedkyně strany jsem někdo, kdo má zodpovědnost. Musela jsem řešit praktické souvislosti nastalé situace. Na můj čas měli nárok hlavně členové.

Takže v tom žádné jiné důvody nebyly?

Situace byla samozřejmě překvapivá a nebyla snadná.

Vidět jste nebyla ani během předvolebního vyjednávání. Během uplynulých čtyř let jste přitom byla jedním z nejvýraznějších poslanců.

Je potřeba pracovat navenek i dovnitř.

Proč jste vlastně nebyla součástí vyjednávacího týmu?

Byla jsem součástí týmu v rámci jednání vnitrokoaličních.

Jurečkovi pomůžu

Na ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec nejspíš usedne šéf lidovců Marian Jurečka. Mluvila jste o tom, že nechcete návrat drakonické sociální politiky jako za ministra Jaromíra Drábka (dříve TOP 09). Jak to chcete zajistit?

My jsme proto vyjednali, aby ve vládních prioritách bylo, že všechny reformy je potřeba dělat maximálně sociálně citlivě. Myslím, že si úplně všichni uvědomují, že řada lidí je v takových potížích, že to ohrožuje soudržnost naší společnosti jako celku.

Uvědomují si to i konzervativní strany nové vládní koalice?

Je to jednoznačně v programovém prohlášení. A já myslím, že ano. Právě proto jsem zdůrazňovala, že jsme našli důležitý průnik u exekucí a insolvencí. To je problém pro stovky tisíc lidí a překračuje řadu resortů.

Richterová nepracuje dobře, má to načtené, ale s praxí to nemá nic společného, říká poslankyně ANO Číst článek

Všechny strany mají své týmy expertů, my jsme se na tvorbě programového prohlášení hodně podíleli a stejně tak byl aktivní tým KDU-ČSL. Hledali jsme průniky a řešili, co do prohlášení dáme a vlastně to bylo hodně fajn. V naprosté většině věcí jsme se shodli.

Na čem se to zaseklo?

Když jsme se zasekli, tak jsme to tam z většiny nedali.

Co v programovém prohlášení za vás chybí?

Za mě je otázkou, zda jsou realizovatelné všechny věci ohledně důchodové reformy. Některé z nich jsou totiž podle mě neozkoušené jinde.

Co konkrétně?

Slib jednoho procenta z daní dětí svým rodičům. Je potřeba, aby to bylo opravdu dobře zanalyzované, protože pokud vím, tak to nikde na světě nefunguje.

To navrhovala už vláda Petra Nečase (ODS).

To je konkrétní věc, se kterou já mám problém. Nemyslím si, že máme jako stát tolik možností, abychom mohli být průkopníky něčeho neozkoušeného.

Olga Richterová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude koalice sociálně citlivá vůči všem? Ptám se i proto, že KDU-ČSL je známá svým odmítavým postojem k homosexuálům a její expředseda, poslanec Pavel Bělobrádek „proslul“ mimo jiné svým výrokem, aby si samoživitelky našly „jiného chlapa“.

Shodu máme na potřebě rozvoje péče v domácím komunitním prostředí, aby rodiny dokázaly o své členy pečovat doma, dokud si to ten člověk přeje a je to zvládnutelné. Shodli jsme se na rozvoji sociálních služeb a jejich stabilním, předvídatelným, víceletým financováním, posílení respitní péče (odlehčující služba pro osoby, které v domácím prostředí trvale pečují o své blízké, pozn. red.) pro rodiny a tak dále. Na tomhle chci ukázat, že to je rozdíl i v hodnotovém zaměření například oproti komunistům, kteří kladli důraz na péči ústavní, na velké ústavy.

Nicméně bývalá vláda myslela i na rodiny samoživitelů, když zavedla náhradní výživné. Bude se na ně a na další „netradiční“ rodiny myslet i v tomhle volebním období?

Několikrát jsme během jednání řešili specifické skupiny, které potřebují zvláštní ohledy a samoživitelé a samoživitelky v tom byli. Stejně tak jsme řešili rodiny, kde je někdo s autismem, což byla také opomíjená skupina. Zdůrazňujeme i podporu a zaměstnávání lidí s postižením. Je to třeba i zákon o sociálním podniku, na němž už se začíná pracovat.

A bude Marián Jurečka dobrým ministrem?

Popsala jsem práci s týmem, který strana má. Ta byla velmi konstruktivní. Držím mu palce. Pro naši zemi bude dobře, když to zvládne. Budu ho ráda podporovat a pomáhat mu.