Richterová: Piráti mají být ve vládě, naši ministři mají úspěchy. Chopit se odpovědnosti je také rebelství

Před dvěma lety vedla v Praze do voleb Piráty a STAN a byla kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí. Dnes je místopředsedkyní Sněmovny. „Mým motivem v politice je prosazovat konkrétní věci. Tato funkce je spíš služba celku," říká Olga Richterová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. V současnosti se soustředí na práci ve Sněmovně, kde to má čtveřice Pirátů těžké, jak přiznává. Do nejužšího vedení strany kandidovat i kvůli tomu v lednu nebude. Rozhovor Praha 6:28 4. prosince 2023

V jaké formě se vám zdá Pirátská strana? Když se podíváme na vaše dlouhodobé preference, tak od sněmovních voleb v roce 2017 se držíte plus minus kolem desetiprocentní hranice. Na začátku tohoto volebního období jste ale dostali ránu v podobě kroužkování, zbyli jste ve Sněmovně jen čtyři Piráti a mnozí vám předpovídali rozpad či zánik. Jak jste se s tou situací dokázali během posledních dvou let vypořádat?

Člověk se za ty roky naučil, že v politice nemůžete nikdy nic úplně předvídat, což většině lidí jasně ukázaly i výsledky posledních sněmových voleb. Na druhou stranu, naše podpora je stabilní, vážím si toho, ale současně to nepřeceňuji. V průzkumech máme stabilně mezi 10,5 a 11,5 procenta.

Je na tom vidět, že máme v tématech, kterým se věnujeme, úspěchy. Ať už je to digitalizace, které se věnuje vicepremiér Ivan Bartoš, ministr pro legislativu Michal Šalomoun předložil dva antibyrokratické balíčky a chystá třetí. A samozřejmě i ministr zahraničí Jan Lipavský, který ukázal, že jsme země, na kterou se nemusí bát ostatní partneři ve světě spolehnout.

Když to zevšeobecním, tak myslíte si, že si svou účast Piráti na lednovém celostátním fóru dokážou obhájit a současné vedení v čele s Ivanem Bartošem dostane mandát pokračovat?

Jsme demokratická strana. Konkrétní výsledky musíme straníkům, ale i voličům hodně vysvětlovat. Lednová volba předsednictva bude i o tom, jak se nám tato komunikace daří.

Ve stranickém referendu o vstupu do vlády jste před dvěma lety hlasovala kladně. Neměnila byste?

Tehdy bylo pro 88 procent našich členů a členek. Takový jasný mandát šel ruku v ruce s tím, že jsme jasně říkali, že máme odvahu dělat to, co považujeme za správné, že je po osmi letech vlád, ve kterých byl Andrej Babiš (ANO), potřeba dát spoustu věcí do pořádku. Věděli jsme, že to nebude snadné, ale stále si myslím to, co dříve. Že je i trochu rebelství chopit se odpovědnosti a dělat ve vládě to, co nám přijde důležité.

Nově zvolené vedení Piráty provede volbami do Evropského parlamentu, krajskými a senátními na podzim a pak i sněmovními v roce 2025…

Už máme navolenou kandidátku do eurovoleb, po jedničce Marcelovi Kolajovi jsou tam dvě ženy – Markéta Gregorová a Zuzana Klusová. V krajích máme navoleno, myslím, dvanáct lídrů a z toho šest žen.

Na tom chci říct, že takhle u nás funguje vnitřní demokracie, že vedení strany stanoví zásadní mantinely a velké strategie typu nespolupracovat s SPD nebo KSČM a jednotlivé kraje už si rozhodují zbytek.

Máte ambici vrátit se do úplně nejužšího vedení strany?

Jsem v širším vedení strany a i v tzv. jednatelstvu, což je služba celku, aby fungoval, aby to hladce běželo. Vzhledem k tomu, jak jsme v rámci Sněmovny kvůli malému počtu poslanců vytížení, tak se snažím přispívat i svým dobrovolnickým časem a prací navíc, ale současně se plně soustředím na práci ve Sněmovně.

Takže ohledně kandidatury na místopředsedkyni, což je post, který jste zastávala v letech 2018–2022, návrat nechystáte.

V širším vedení přispívám k fungování celku. A myslím, že dost aktivně. V pozici stranické místopředsedkyně obstáli lidi jako Hana Hajnová, což je náměstkyně hejtmana z Vysočiny. V sociálních věcech spolupracuji i s Janou Leitnerovou, která oznámila kandidaturu do předsednictva a obě jsou lídryněmi ve svých krajích do krajských voleb. To jsou lidé, kterým držím palce a jsem ráda, že mají energii do toho jít.

‚Mimořádně demokraticky‘

Jsou z vašeho pohledu Piráti zdravou stranou? Před čtvrt rokem ze strany odešla Šárka Václavíková, která poté popsala vnitřní fungování například tak, že frakce nazvaná Rekonstrukce Pirátů kolem Jakuba Michálka, vás i Mikuláše Ferjenčíka má „hlasovací mašinerii“, kterou uplácí funkcemi ve státním aparátu.

Jsme strana, která funguje na základě demokratických hlasování. Že to tak je, je vidět třeba i na tom posledním hlasování o odvolání Jakuba Michálka z republikového výboru, širšího vedení Pirátů. Mně ten výsledek přišel líto, ale naprosto ho respektuji.

Na tom chci ukázat, že máme vnitřní otázky, které diskutujeme a že se v něčem neshodneme, to je v každé demokratické straně. Fungujeme opravdu mimořádně demokraticky a i to, jak transparentně dlouhodobě fungujeme, se snažíme dokládat zadokumentovanými procesy. U nás můžete sledovat i procesy nominací, hlasování, každý se může na helios.pirati.cz podívat.

Zmínila jste odvolání Jakuba Michálka. Poté přišel s tím, že rezignuje i na post šéfa poslaneckého klubu, kterou ale předseda Ivan Bartoš nepřijal. Je i podle vás pro váš malý čtyřčlenný klub tak důležitý, nebo by to šlo i bez něj?

Vždycky jsme chtěli mít co nejlepší poměr cena/výkon a jasně to dokazujeme. V týmu s Janem Lipavským jako ministrem zahraničí a Michalem Šalomounem jako ministrem pro legislativu jsme v tomto týmu skutečně jasným liberálním hlasem v této Sněmovně. Jsme také jediná strana, která je celá jednotná, včetně senátorů, za liberálními myšlenkami.

Ale současně si stojíme za tím, že řešení nemají být ideologická, ale pokud možno středová, vyvažující, aby fungovala co nejlíp. A myslím si, že v tomhle odvádí Jakub Michálek dlouhodobě skvělou práci, kdy se soustředí na protikorupční legislativu, prosadil a dovedl osobně k realizaci řadu zákonů, ať už to je funkční a vymahatelná evidence skutečných majitelů, vymahatelný zákon o střetu zájmu, řada protikorupčních zákonů jde přímo za ním.

A právě proto, že chceme funkční řešení, co nejsilnější liberální hlas a současně ještě dotáhnout několik dalších důležitých věcí v tomhle volebním období, tak jsme jako klub vyjádřili naprostou podporu Jakubovi, ať v tomhle, co roky dělá, pokračuje.

Zmínila jste, že jste jediní liberálové v české politice, podobně to zní z celé strany, jak vyplývá ze Stranického kompasu iROZHLAS.cz. Jaký politický subjekt je pro Piráty nejpřirozenějším partnerem?

Jsme středová liberální strana. Nehledáme ideologická, ale funkční řešení a současně máme pohled na celospolečenskou soudržnost, na zodpovědnost vůči naší budoucnosti.

A to jsou principy, o které se opírají naše hodnoty, což je svobodná, vzdělaná, na budoucnost hledící a v budoucnosti i nyní prosperující a současně soudržná společnost. Tyto principy a hodnoty jsou styčnými body se spoustou jiných stran, ale v tom, že jsme jasně liberální a jasně středoví, jsme jako Piráti v Česku naprosto unikátní.

Práce ve Sněmovně

Jak jste si zvykla na funkci místopředsedkyně Sněmovny? Mluvil jsem o tom téměř se všemi aktuálními místopředsedy a asi pro nikoho to není vysněná politická funkce. Jak to přijde vám?

Za mě je hlavně důležité si říct, že tím, jak máme napsaný jednací řád, umožňujeme obrovskou libovůli individuálním poslancům i klubům. Projevuje se to v tom, že bez ohledu na to, co si myslím o tom, jak by bylo účelné vést jednání, tak nemohu jinak než připustit mnohahodinové monology.

A za mě? Tohle vůbec není o mé osobě, ale o tom, že demokracie nemá být k smíchu, samozřejmě má být právo vystupovat, rozporovat návrhy atd., ale už jsme jako Česká republika naprostá anomálie v tom, jak obrovsky dlouhé monology tady můžou vést politici, typicky jsou to vždy ti opoziční.

Debata o tom ale vždy sklouzne k tomu, že benevolence jednacího řádu vyhovuje opozici a nevyhovuje vládě. V minulém období to bylo zase naopak.

Dělali jsme si statistiku, ze které vyšlo, že debaty o programu jednání, které jsou vždy na samém začátku schůze, jsou v tomto období čtyřnásobně dlouhé. Protahování přes takovéto obstrukce mi nepřipadá, že by demokracii prospívalo. Spíš to způsobuje deziluzi z toho, jak fungují demokratické mechanismy.

Piráti říkají teď ve vládě to samé jako minule v opozici, že bychom se měli přizpůsobit tomu, že třeba v zahraničních parlamentech už není zvykem, aby se o změnách pořadu schůze jednalo tři až pět hodin.

Třeba lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek se té role zhostil docela iniciativně, snaží se jednat s opozicí ohledně změny jednacího řádu. Na druhé straně, když jsem mluvil s Karlem Havlíčkem (ANO), tak ten říkal, že funkci místopředsedy Sněmovny zvládá, že se v ní naučil chodit. Na Sněmovnu dokonce změnil názor, ale říká o sobě, že je exekutivní typ a že tohle by nechtěl dělat dlouhodobě. Jak jste na tom vy?

Asi je logické, že mě také v práci motivují výsledky a tady jste v roli někoho, kdo umožňuje proces a moderuje to, aby jednání probíhalo spravedlivě, férově, každému se snažíme měřit stejným metrem.

To je samozřejmě důležitá role, ale mým motivem, proč jsem v politice, jsou konkrétní věci, které se snažím prosazovat a ke kterým se snažím přispívat. Tato funkce je služba celku, kdy jsem ráda za důvěru, kterou jsem k tomu dostala, ale fakt bych si pro efektivitu jednání přála, abychom se shodli na změně jednacího řádu. Je to důležité, z mé zkušenosti vyvstává docela jasně, že když jsou v sále emoce, jednání je tím zabité.

Stávka a hladovka

Minulé pondělí proběhla stávka učitelů i firem organizovaná odbory. Popasovává se dle vás vláda s nespokojeností ve společnosti dobře?

Je vždy obtížný úkol komunikovat s obyvateli. Co se týče únosu stávky čistě proruskými a dezinformačními lidmi, tak si myslím, že je vidět, kam až jsou někteří ochotni zajít v tom, co je jinak v demokracii naprosto legitimní, aby konkrétní profesní skupiny hájily svůj zájem a pohled.

Jste si jistá tím, že celý den „unesli“ vámi zmínění lidé?

Určitě. Podívejte se, jak v tom zanikla stávka škol.

Zdál se vám postup ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ohledně hladovky chartistů před Úřadem vlády zvládnutý? Před volbami jste byla za Piráty a STAN kandidátkou na tento ministerský post…

Hlavně vím, že zhruba před rokem jsme schvalovali ponížení důchodů bývalých prominentů komunistického režimu. Systémově jsme tehdy napravovali nedostatky. Tehdy to bylo z podnětu pana ministra Jurečky, za nás se k tomu připojoval Jakub Michálek, abychom těm, kteří z minulého režimu profitovali, nedávali veliké důchody, když jiní je mají nízké a přitom se snažili tehdejšímu režimu oponovat.

A co se týče odstraňování tvrdosti zákona a těchto konkrétních individuálních případů, tak tam jsem neměla informace o tom, že by to bylo nějak systémovější. Snažím se o systémový pohled a tam byla z naší strany očividná nepravost napravena. Ti, kteří za minulého režimu šlapali po hřbetech ostatních, měli vysoké důchody. To se změnilo.

Olga Richterová, Piráti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz