Richterová: Výrok Jany Michailidu o komunismu byl nešťastný. Hlasy dostala, protože je aktivní

Stejný předseda, ale kompletně noví místopředsedové. To je výsledek voleb vedení Pirátů na sobotním jednání celostátního fóra. Změní se s novými tvářemi směřování Pirátské strany? „Jako se ze start-upů vyvíjejí stabilní velké firmy, tak také my ještě nějaké ty organizační změny potřebujeme," řekla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 11. ledna 2022

Bude výměna na místopředsednických postech znamenat posun ve směřování Pirátů?

Myslím si, že je to stvrzení naší středovosti, postoje jasně liberálního, ale přitom s vědomím, že svoboda znamená i odpovědnost, sebekázeň a domýšlení důsledků svých výroků a činů.

Dám jeden konkrétní příklad, ať je to na něm jasné. Jsme si například vědomi toho, že podpora bydlení, která je v naší zemi dlouhodobě nedořešená – obce nemají dostatečné finance, aby se mohly nějakým způsobem rozvíjet, když je to v některých regionech potřeba – byla v minulosti řešená bez ohledu na reálné potřeby, podmínky a bez opory v realitě. Pokud chceme právě tuhle oblast významně posunout, tak si musíme bohužel říct, že mnohé návrhy zákonů za posledních osm, čtrnáct a více let nebyly dotažené, dopracované. Chceme to dělat mnohem kompromisněji a s ohledem na to, co jde reálně zvládnout.

Vy jste mluvila o tom, že výsledek toho celostátního fóra svědčí o tom, že jste středoví, že vyhrálo to, že je potřeba domýšlet důsledky toho, co člověk říká. Na druhé straně kandidátka na předsedkyni Pirátů Jana Michailidu, která se na fóru přihlásila k tomu, že je jí blízká myšlenka komunismu, ve volbách místopředsedů dostala přes 300 hlasů. To znamená, že ji podpořila čtvrtina vašich členů. O čem to svědčí? Znamená to, že pro čtvrtinu Pirátů je přijatelné, aby se jejich čelný představitel hlásil ke komunistické ideologii?

Ne, to určitě ne.

Tak proč pro ni hlasovali?

Hned to vysvětlím, ale jen zdůrazním, že v mnoha povolebních strategiích toho, jak budeme postupovat na úrovni Parlamentu, jsme vždy jasně říkali a dodržovali, že s KSČM nikdy nepůjdeme.

Ona ale nemluvila o KSČM. To je jedna konkrétní strana. Ona mluvila o komunistické myšlence tak, jak byla kdysi prezentována. Pokud tato kandidátka dostane čtvrtinu hlasů ve volbách na předsedu strany, svědčí to o něčem?

Ano a řeknu, o čem. Ona hlasy dostala navzdory tomu výroku, který byl skutečně nešťastný. Omluvila se za něj a dostala hlasy, protože je to aktivní dobrovolnice, která se celé roky velmi aktivně zapojuje.

Myslím si, že pro mnohé lidi, kteří ten výrok stejně jako já odsuzují, nesouhlasí s ním, přece jen převážilo to, že vědí, jak ty roky funguje, pracuje a jakou s ní mají osobní zkušenost. Na tom chci ukázat tu míru idealismu. Je dobré nezapomenout, když lidé hodně odpracovali a mají objektivní kvality. Ten výrok byl ale naprosto nevhodný.

Bývalý poslanec Pirátů Martin Jiránek, který byl v sobotu zvolen čtvrtým místopředsedou, v neděli ve vysílání Radiožurnálu mluvil o tom, že Piráti musí politicky dospět. Souhlasíte s tím?

Já si právě myslím, že tento sněm byl velký milník v tom, že si velmi jasně pojmenováváme, jaké jsou naše chyby. Nelžeme si do kapsy. Jako se ze start-upů vyvíjejí stabilní velké firmy, tak také my ještě nějaké ty organizační změny potřebujeme. Jde samozřejmě také o vnitřní odpovědnost každého z nás.

Už jsem zmiňovala liberálnost a svobodomyslnost, která ale ruku v ruce má mít ohledy na druhé a velkou vnitřní sebekázeň. Neseme odpovědnost za to, jak naše slova a činy poškodí třeba naše další kolegy a kolegyně ve straně, kteří to pak musí vysvětlovat.