Nikomu nepomůže, když mu seberete bydlení, kritizuje Richterová návrh ministryně Maláčové

„V zákoně už máme možnost odebírat dávky, když rodiče nedohlédnou na to, aby dítě došlo do školy,“ říká místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Olga Richterová z České pirátské strany. Kritizuje tím návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která chce změnu systému dávek na bydlení tak, aby nutil příjemce si hledat práci a posílat děti do škol. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:14 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Pirátů Olga Richterová během jednání sněmovny | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Richterová upozorňuje, že nikomu nemůže pomoct, když se mu sebere bydlení. „Jak může dětem pomoci s navštěvováním školy, když jejich rodina půjde ještě do horšího bydlení, než v jakém už je,“ argumentuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klíčová je práce s ohroženou rodinou v okamžiku, kdy jsou dítěti dva až tři roky, konstatuje Olga Richterová

Poukazuje na publikaci ministerstva práce a sociálních věcí k práci s ohroženými rodinami, kde jsou příklady z českých měst, ve kterých se podařilo snížit záškoláctví. „Nechápu, proč se paní ministryně práce neptá, jak spolupracovat mezi OSPODy (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a školami, aby to co nejlépe fungovalo,“ řekla.

Ministryně Maláčová by podle Richterové měla především řešit s OSPODy, jak často uplatňují v součinnosti s úřadem práce snížení nebo odebrání finanční podpory kvůli záškoláctví. A až na základě toho vyhodnocovat, jestli by to mělo být v podpoře bydlení.

Richterová v té souvislosti poukazuje na celosvětové výzkumy a studie, ze kterých vychází, co doopravdy funguje. „Nejsme jediná země na světě, kde někoho napadlo, že je to takové lákavé sebrat chudým lidem úplně všechno. Akorát vzrostou náklady třeba na provozování azylových domů nebo dokonce na odebírání dětí do dětských domovů,“ vysvětluje.

Richterová také zdůrazňuje, že k nejdůležitějším receptům z celosvětového pohledu patří podpora malých dětí, práce s mateřskými školami a dětskými skupinami. „Práce s ohroženou rodinou v okamžiku, kdy dítěti jsou dva až tři roky, je úplně klíčová,“ dodala.