Předbíhání u očkování? Není koho potrestat, když se papírově nic nestalo, říká ředitel nemocnice

Fakultní nemonice Královské Vinohrady v neděli očkovala seniory nad 80 let a zdravotníky proti covidu-19. Kromě zpráv o přeplněné čekárně a neexistujících rozestupech informoval server Seznam Zprávy i o tom, že se u zadních dveří objevila dokumentaristka Olga Sommerová. Filmařce je 71 let a na očkování zatím nemá nárok. „Nemám koho potrestat, k očkování nedošlo," řekl v pondělí serveru iROZHLAS.cz ředitel nemocnice Petr Arenberger. ROZHOVOR Praha 16:58 18. ledna 2021

V neděli se u pavilonu, kde se očkovalo, objevila i režisérka Olga Sommerová. Serveru Seznam Zprávy jste řekl, že prošetříte, jestli nedostala očkování, na které zatím nemá kvůli věku nárok. Co jste zjistil?

Prověřovali jsme to na nejrůznějších úrovních. V objednávkovém systému nebyla, na očkovacím centru tvrdí, že tam neprošla. Takže nevím, možná, když ji tam vyfotili, tak zmizela. K očkování podle našich informací nedošlo.

Říkal jste, že z toho vyvodíte personální změny.

Zatím není koho potrestat, když se papírově nic nestalo. Všichni tvrdí, že Sommerovou neznají. Když jsem mluvil s paní primářkou, tak ani nevěděla, kdo to je. Ani já jsem to nevěděl. Šel jsem se tam podívat a nikde tam nebyla. Tak nevím, co se stalo. Máme systém nastavený tak, že je kolegům jasné, že by z toho byl problém. Mohu spekulovat, jestli ji někdo z personálu pozval, ale určitě to nebyli lékaři.

V článku Seznam Zpráv se píše, že Sommerovou před nemocnicí vyzvedla „sestra v béžovém kabátu“.

Tvrdili mi, že nikdo béžový kabát nemá. Obávám se, že to v tomto případě budeme muset odložit, pokud k tomu něco neřekne přímo paní Sommerová (reakci Olgy Sommerové najdete v boxu, pozn. red.).

Máte na očkování dostatečný počet personálu? Nemocnice teď často zápasí s jeho nedostatkem.

Chybělo nám 50 sester ještě před zahájením covidové éry. Byli jsme ale schopní rekrutovat asi 250 mediků, kteří dělají pomocnou práci. Tím se nám to trošku vylepšilo. Pak je taky výhoda, že nemáme dramaticky velkou nemocnost personálu, snažíme se, aby všichni nosili alespoň FFP2 respirátory, aby nebyli jen v rouškách. Máme průběžně asi stovku nemocných, z toho lékaři tvoří asi třetinu, dvě třetiny zdravotní sestry a ostatní zdravotnický personál. V počtu 3 200 zaměstnanců to na jednu stranu není až takové drama, na stranu druhou jsou to většinou ti nejkvalifikovanější. Určitý zásah to je, ale zatím se nám to vždycky podařilo vykompenzovat.

Vyjádření Olgy Sommerové „Na žádné očkování jsem nešla, očkovaná jsem nebyla,“ řekla serveru iROZHLAS.cz dokumentaristka Olga Sommerová. „Šla jsem tam na obhlídku kvůli budoucímu natáčení, to je celé," vysvětlila režisérka s tím, že se do nemocnice přišla inspirovat pro nový film. „Chtěla jsem vidět ty lidi, jak čekají na očkování,” řekla redakci. „Teď vláčí moje jméno, ale já jsem v tom nevinně,” zdůrazňuje Sommerová, která požádala server Seznam Zprávy o opravu.

Obtížná je situace v tom, že už to trvá dlouho. Ani prázdniny nebyly plnohodnotné, personál si nemohl moc odpočinout. Už bychom uvítali, aby co nejvíc lidí bylo naočkovaných. Abychom mohli zase poskytovat normální služby.

Očkování je relativně jednoduchá věc, tam to personálně nemusíte obsazovat špičkovými odborníky. Jde o to odebrat anamnézu, což by měl umět každý medik. Pak to píchnout, což umí každá sestra.

Zaznamenali jste s očkováním nějaké problémy?

Třeba dneska ráno tam přišli lidé, kteří tvrdili, že jim na lince 1221 řekli, aby přišli v osm. V systému ale nebyli. Myslím, že to zkoušeli a chtěli se vymlouvat. Původně jsem říkal, ať je pošlou domů a přeobjednají, nakonec to ale paní primářka provozně zařídila, rozstrkala je do dalších ordinací. Nakonec je teda naočkovali.

Volal jsem na linku 1221, ta byla obsazená, slíbili mi, že mi zavolají. Myslím si ale, že to není standardní postup. Když nejsou v systému, nemůžou přijít na očkování.

Naočkovat personál se vám podařilo? Byl o vakcínu mezi zdravotníky zájem?

Máme naočkováno přes polovinu našich zaměstnanců. Pak jsou tam ti, co prodělali covid a není to tři měsíce nebo to mají posunuté ze zdravotních důvodů. Máme tam objednané jednotky zaměstnanců.

Podle průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas odmítá očkování proti covidu 47 procent Čechů a Češek. U vás v nemocnici se mezi personálem žádný ‚odmítač‘ nenašel?

Ne. Málokdo z těch, kdo vidí do toho, jak vypadají nemocní pacienti, by to chtěl risknout. Když to vidíte, jak jsou na hadičkách a ventilátorech, tak vás to určitě motivuje k očkování.

Pokud už v tuto chvíli naráží nemocnice často na personální kapacity, jak by mohla situaci zkomplikovat nová mutace viru, která se šíří Velkou Británií a jejíž výskyt už byl potvrzen i v Česku? Měla by být až dvakrát nakažlivější.

Je jedno, jak je to nakažlivé, když nosíte respirátor a dbáte na všechny předpisy. Cílem je tu chorobu nechytit, to je v tomto okamžiku nejlepší léčba.