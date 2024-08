Olivovník přežije i na Vysočině, ověřili si v Klučově na Třebíčsku. Vozí je ze Španělska

Radim Rybníček dováží olivovníky ze španělské Valencie. „S přítelkyní jsme o tom neustále uvažovali, původně jsme z Brna, ale protože mám v Klučově rodiče, tak jsme s olivovníky tady,“ usmívá se majitel. Doma má vlastní olivovník už pět let, a tak má ověřeno, že středomořský strom přežije zimy i v našich podmínkách.

Nejdůležitější je podle Radima Rybníčka postarat se přes zimu o kořenový bal. „V zimě stačí, když strom zahrnete až ke kořenům mulčovací kůrou, protože ty kořeny nesmí umrznout. Kmen a koruna to vydrží, pokud větve opadají, tak na jaře znovu obrazí. Pokud by byl mráz větší než mínus 13 stupňů, tak je potřeba jen ten kořenový bal i ten květináč zabalit do bublinkové fólie,“ doporučuje začínajícím pěstitelům.

„Pokud chcete strom mít v květináči, tak je důležité mít propustný květináč, substrát, který nezadržuje vodu a nesmí mít podmisku, jinak by ty kořeny uhnily,“ dodává.

Olivy nedozrají

Nejstarší stromy, které v Klučově najdeme, mají desítky let, jsou tu stromy padesátileté, i sedmdesátileté, ale i mladší kusy s tenčími kmeny. „Já tomu říkám startovací olivovníky kolem patnácti let. Nepotřebuje vydatnou zálivku, vydrží i deset až dvanáct dní bez zalití, to je pak na něm poznat, že se mu začnou kroutit listy, a že má žízeň,“ doporučuje Radim Rybníček.

Olivovníky i v našich podmínkách kvetou a rostou na nich olivy, ale i přesto, že jsou zde mnohem teplejší léta a vyšší teploty, než kdy bývaly, olivám to nestačí, aby dozrály a daly se sklízet, uzavírá majitel Olivovníku Vysočina: „Na lisování vlastního oleje to není, je to hlavně pro potěchu oka.“