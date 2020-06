V severní části Olomouckého kraje platí povodňová pohotovost. Hladiny řek už ale pozvolna klesají

Na dvou místech Olomouckého kraje platil v sobotu ráno druhý stupeň povodňové aktivity, který označuje pohotovost. Hydrometeorologové ho evidovali na říčce Romži v Polkovicích na Přerovsku a potoce Brodečce v Otaslavicích na Prostějovsku. Hladiny obou vodních toků, které zvedly páteční bouřky, ale pozvolna klesají. Olomouc 8:17 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V noci na sobotu na nich krátce platil i třetí povodňový stupeň značící ohrožení. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

V noci na sobotu na nich krátce platil i třetí povodňový stupeň značící ohrožení. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na Romži v Polkovicích evidovali hydrometeorologové v 7.00 stav hladiny na 226 centimetrech, šest centimetrů nad spodní hranicí druhého povodňového stupně. Na Brodečce v Otaslavicích byla hladina ve stejném čase na 189 centimetrech, tedy devět centimetrů nad spodní hranicí pohotovosti.

První stupeň povodňové aktivity znamenající bdělost platil v 7.00 na říčce Hloučele pod vodní nádrží Plumlov na Prostějovsku. Její hladina se při řízeném odtoku držela na 53 centimetrech, tři centimetry nad spodní hranicí pro nejnižší povodňový stupeň.

V severní části Olomouckého kraje platí do sobotních 15.00 povodňová pohotovost. Meteorologové varují před vzestupy hladin řek, voda se podle nich může vylévat z břehů do okolní krajiny. Lidé u rozvodněných toků by se podle nich měli vyvarovat koupání, plavání nebo jízd na lodích. Doporučují také omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Podle předpovědi ČHMÚ bude v sobotu v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší dopolední teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Vát by měl slabý, během dne mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.