Olomouc bojuje s nelegálními skládkami. Pokuta za přestupek může dosáhnout až 50 tisíc korun

V Olomouci přibývá nelegálních skládek objemného odpadu v okolí stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Lidé k nim často odkládají postele, matrace či objemný elektroodpad, který patří do sběrných dvorů.

To, že odpad pochází z automobilky, podle ní potvrzuje fakt, že se na skládce našly fragmenty elektrických vozů značek BMW a Audi

V Olomouci přibývá nelegálních skládek objemného odpadu v okolí stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

Situace se podle radnice zhoršila natolik, že město spolu se strážníky začalo do problémových lokalit instalovat mobilní kamery. Petr Jasinský z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu to sdělil v pondělí.

Strážníci od začátku letošního roku zaznamenali v Olomouci 104 případů odkládání objemného odpadu u kontejnerů na tříděný odpad.

„Domluvou bylo vyřešeno 11 přestupků, v 5 případech byla uložena pokuta příkazem na místě a zbývající případy byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ uvedl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.

Jedním z nejproblematičtějších míst je stanoviště kontejnerů v Ladově ulici, kde od ledna ve správním řízení padlo šest pokut.

Jedná se především o objemný odpad, jako je nábytek či matrace, a také o velký elektroodpad. „Například pračky nebo televize, které se nesmějí odkládat k malým sběrným nádobám,“ podotkl Jasinský.

Podle něj se u kontejnerů objevuje i stavební a nebezpečný odpad.

Pokuty pro občany za ukládání objemného odpadu mimo sběrný dvůr mohou být až 50 tisíc korun. Podnikatelům, kteří nakládají s odpady v rozporu se zákonem, hrozí sankce až deset milionů korun.

