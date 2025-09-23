Olomouc bojuje s nelegálními skládkami. Pokuta za přestupek může dosáhnout až 50 tisíc korun
V Olomouci přibývá nelegálních skládek objemného odpadu v okolí stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Lidé k nim často odkládají postele, matrace či objemný elektroodpad, který patří do sběrných dvorů.
Situace se podle radnice zhoršila natolik, že město spolu se strážníky začalo do problémových lokalit instalovat mobilní kamery. Petr Jasinský z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu to sdělil v pondělí.
Strážníci od začátku letošního roku zaznamenali v Olomouci 104 případů odkládání objemného odpadu u kontejnerů na tříděný odpad.
„Domluvou bylo vyřešeno 11 přestupků, v 5 případech byla uložena pokuta příkazem na místě a zbývající případy byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ uvedl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.
Jedním z nejproblematičtějších míst je stanoviště kontejnerů v Ladově ulici, kde od ledna ve správním řízení padlo šest pokut.
Jedná se především o objemný odpad, jako je nábytek či matrace, a také o velký elektroodpad. „Například pračky nebo televize, které se nesmějí odkládat k malým sběrným nádobám,“ podotkl Jasinský.
Podle něj se u kontejnerů objevuje i stavební a nebezpečný odpad.
Pokuty pro občany za ukládání objemného odpadu mimo sběrný dvůr mohou být až 50 tisíc korun. Podnikatelům, kteří nakládají s odpady v rozporu se zákonem, hrozí sankce až deset milionů korun.