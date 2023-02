Prázdné výlohy. V centru Olomouce zavírají některé obchody kvůli malé poptávce a vysokým nákladům

V centru Olomouce se opět objevují prázdné výlohy obchodů. Jejich provozovatelé se je podle expertů rozhodli uzavřít kvůli zvyšujícím se provozním nákladům, například drahým energiím. Obchodníci současně hovoří o tom, že na některé lidi doléhá zdražování a nenakupují tolik. Olomouc 21:00 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z uzavřených prodejen v centru Olomouce | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to škoda. Tyto malé obchůdky dělaly atmosféru toho města, ale když se nemůžou uživit, tak co mají dělat. Stáhla jim to ta velká centra,“ dívá se na jednu z prázdných výloh v centru Olomouce paní Marcela. Naráží i na to, že v předchozích letech skončily některé obchody kvůli nedaleké velké obchodní galerii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prázdné výlohy. Kvůli vysokým nákladům a klesající poptávce končí v centru Olomouce některé obchody

Tentokrát se situace podle Petra Korytara z Hanácké realitní kanceláře liší:

„Nájemníci ve městě si určitě v poslední době příliš nevyskakovali. Náklady na provoz a energie rostou, poptávka klesá. Proto nastává situace, že někteří majitelé krachují a v centru města vidíme prázdné obchody.“

Podle něj je to vidět například na obchodech s oblečením. Lidé je nakupují více v obchodních centrech, kam si dojedou autem a v klidu si je vyzkouší.

‚Lidé si peníze schovávají a nedonesou nám je.‘ Hospody na vesnicích zejí prázdnotou a zavírají Číst článek

Svoji provozovnu například zrušilo i Středisko SOS s oblečením z druhé ruky. „Chodilo tam málo lidí. A ti, co chodili, neplatili dostatečně. Bohužel s tím vysokým nájemným to nešlo dál držet,“ potvrzuje vedoucí Jan Kučera. „Dohadovali jsme se s klienty i o pět korun ceny, že je pro ně nákup za 40 korun moc.“

Do městského centra teď podle Korytara z realitní kanceláře chodí lidé spíše za zábavou.

„Je to samozřejmě nejen o nájemnících, kteří se tomu musí přizpůsobit, ale o možná je to i signál pro město nebo zájmové skupiny, aby v centru města vytvářely různé akce, které by lidi přiměly k tomu do centra města přijít,“ říká.

Korytar si myslí, že řešením je úprava tržní ceny nájmu. Pokud se podle něj cena rozumně upraví, mají lidé stále zájem otvírat i v centru města nové obchody i služby.