Olomoucký Droždín bičují přívalové deště. Opakované záplavy chce město zastavit hrází na místním potoce

Dlouhá období sucha střídají krátké, ale intenzivní lijáky. Jakou spoušť za sebou dokážou zanechat, vědí lidé z mnohých koutů Česka. Olomoucký Droždín nevyjímaje. Jeho obyvatelé už raději ani neschovávají z kritických míst pytle s pískem. Přestože bydlí na kopci, pravidelně musí uklízet vytopené sklepy a suterény svých domů. Olomouc 15:20 2. září 2019

„V tomto místě musí vždycky být jeden občan, který vytahuje naplaveniny hráběmi. Když je ale velký příval, tak se občas stane, že voda zase přeteče. Naplaveniny pak zanáší kanály a další vpustě,“ ukazuje jen zpola ucpanou vpusť předseda komise městské části Rostislav Hainc. Následuje nezbytný úklid, který místní stojí peníze a hlavně energii. Letos již popáté. „Bouřky byly letos tak silné, že jsme byli vždycky vyplavení,“ stěžuje si Hainc Radiožurnálu.

V rizikových místech tak městská část preventivně umisťuje naplněné pytle s pískem. Stále častější přívalové srážky spojuje Hainc s letním suchem a vedrem. „Je pořád sucho, v lese je to hodně poznat. Měli jsme tu problémy i s kůrovcem a stromy tak zmizely. Způsobuje to, že bouřky jsou razantnější. Voda se totiž nemá za co zachytit,“ myslí si.

Za pravdu mu dává Jan Langr z olomouckého magistrátu. „Sucho a přívalové srážky odborníci často nazývají sourozenci. Do budoucna si budeme muset zvykat na poměrně dlouhá období bez srážek, která budou vystřídána krátkými obdobími silných srážek,“ říká. Množství srážek bude přibližně stejné, ale velmi intenzivní.

Horské hrázky

Podle Langra se Olomouc připravuje stále častější prudké lijáky a vytipovala 10 nejrizikovějších míst. Mezi nimi i Droždín a nedaleký Svatý Kopeček.

Langr říká, že místní jsou často překvapení, že na kopci můžou zažít povodně. „To je ta nepříjemnost přívalových povodní. Mohou se vyskytnout naprosto nečekaně v lokalitách, kde bychom je vůbec nepředpokládali.“

Přímo pro Droždín už magistrát chystá systém hradidel přímo na potoku Adamovka. „Bude mít dvě základní funkce: zachytit písek, splaveniny a kameny v sedimentu u přehrádky, ale současně také vodu v určitém objemu snížit. Potřebujeme pozdržet průběh a intenzitu povodňové vlny tak, aby déšť mohl bezpečně odtéct a aby se vlna toku nepotkala se srážkou v daném území,“ vysvětluje Langr.

Langr slibuje, že v tuto chvíli už pracují na studii pro územním rozhodnutí pro tyto horské hrázky, která by měla výrazně snížit dopady bleskových povodní právě v tomto místě.