Olomoucký magistrát čelí několik týdnů hackerským útokům. Odmítá zaplatit výkupné

Do sítě olomouckého magistrátu pronikli hackeři letos v dubnu přes technickou chybu systému.

„Došlo ke zneužití technické zranitelnosti jednoho našeho prvku, který byl veřejně dostupný. Skrze něj a dalšími útoky byli schopni dostat se do interní sítě, prolomit hesla - bohužel jedno z nich bylo administrátorské - a po určité době zašifrovat data,“ popsal pro Radiožurnál krizový manažer IT skupiny magistrátu Jiří Bartoš.

Hackeři požadovali výkupné, vyhrožovali dalšími útoky a zveřejněním uniklých dat, pokud magistrát nezaplatí. Ten ale na podmínky nepřistoupil a hackeři své výhrůžky plní.

„Došlo k úniku dat z uživatelských strojů. Zatím to vypadá, že nedošlo k úniku kritických dat, jako je databáze magistrátu a podobně,“ doplnil Bartoš.

Zveřejněny byly například kontaktní údaje z plateb za komunální odpad či kontaktní údaje pracovníků magistrátu.

Kromě obnovy systému teď technici řeší další útoky. Hackeři se snaží zahltit weby a systémy magistrátu tak, aby zkolabovaly, nebo zahlcují pracovníky úřadu podvrženými a zavirovanými e-maily. Technici proto museli striktně omezit práva uživatelů počítačů. Minimálně do doby než útoky pominou.

Útočník už v síti jednou byl

Magistrátní počítačovou síť také lépe zabezpečili, aby takovým útokům odolala. Vše kromě kyberúřadu řeší i olomoucká policie.

„Případ je stále ve fázi prověřování. Aktuálně jsou tímto druhem viru napadány i další právnické korporace nebo orgány státní správy po celém světě. Celkovou škodu zatím vyčíslenou nemáme,“ upřesnil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Podle Bartoše ale jen obnova a zabezpečení systému stojí téměř milion korun. Škody kvůli nedostupnosti služeb pro občany zatím vedení města nevyčíslilo.

Současné útoky na magistrát jsou podle Bartoše nebezpečnější o to víc, že útočník už v síti jednou byl a zná ji. Může proto útoky přesněji zacílit.

Vyděračský vir ransomware, který hackeři k útoku na magistrát v dubnu využili, se jmenuje Avaddon. Podle technického ředitele antivirové společnosti Eset Miroslava Dvořáka se tento ransomware dá na dark webu koupit.

„V podstatě si to objednáte jako službu na klíč. U Avaddonu máte i možnost - pokud jste kriminální organizace, která už má společnost nebo řadu společností penetrovaných - koupit si jenom tento jeden dílek skládačky, tedy ten ransomware, kterým to zašifrujete. Jsou známé taxy, kolik si za to ta skupina bere. Berou si provizi 35 procent z toho, co z té organizace jako výkupné dostanou,“ přiblížil Dvořák.

Právě proto, že se ransomware dá koupit na zakázku, je složitější dopadnout skutečného útočníka.