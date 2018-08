Obřad skoro každou půlhodinu. Osmičkové datum zlákalo snoubence, úředníci zažijí rekordně nabitý den

„To napadlo mě. Přišlo mi to jako magické datum,“ vysvětluje pro Český rozhlas Olomouc František, proč pro svou svatbu zvolil zrovna tuto sobotu. Se svou nastávající Klárou se rozhodli, že si své ano řeknou v odsvěceném kostele svaté Barbory ve Štěpánově.

„Nechtěli jsme to hlavně na radnici, protože tam to má každý. A zdálo se nám, že je to takové obyčejné,“ dodává František.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Snoubence zlákalo osmičkové datum. Na Olomoucku se budou brát na hradě, zámku, v odsvěceném kostele nebo doma na zahradě. Téma Moniky Tomáškové

Červený cihlový kostel je uvnitř rozdělený na dvě patra. Z vitráží ve velkých oknech už zůstaly jen zbytky úlomků a kovové sloupy, které drží strop, jsou zrezivělé. Svatební pochod tady pouštějí jen z reproduktoru.

Podle starosty Jiřího Šindlera (za hnutí ANO) ale zvláštní atmosféra snoubence spíš láká, než odrazuje. „Měli jsme tady svatby z Prahy, Ústí nad Labem, Nizozemí, Německa i Polska,“ vypočítává.

V sobotu 18. 8. 2018 se tu vezmou celkem tři páry. Další zájemce starosta Šindler odmítl: „Nechceme, abychom skončili jako na jiných místech, kde se střídají svatby. Nevěsty se tam potkávají ve dveřích, při příchodu, při odchodu a pocit z toho úžasného dne ztrácí tím, že se z toho stává masová záležitost.“

Více svateb, více oddávajících týmů

Naopak rekordních deset svatebních obřadů plánují během dne stihnout na klasicistním zámku v Náměšti na Hané. „Buď se oddává v obřadní síni, nebo v zámeckém parku,“ popisuje kastelánka Jitka Vychodilová.

Svatební rekordy dnes lámou i ve Šternberku. Tamní úředníci sezdají celkem devět snoubeneckých párů. „Dokonce jsme museli vytvořit dva oddávající týmy, protože budou probíhat svatby souběžně na hradě a na radnici. Dokonce si novomanželé vybrali i taková místa jako soukromou zahradu. Jeden oddávající tým bude i v Hnojicích na faře,“ říká mluvčí radnice Irena Černocká.

Oblíbeným místem obřadů na Olomoucku bývá i pohádkový hrad Bouzov. Tam v sobotu ale mají snoubenci smůlu. Přednost dostal už tradiční slet horkovzdušných balónů.