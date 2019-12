O osvětlení olomouckého Horního náměstí se rozhořel další spor. Přít se tentokrát začali architekti

Výměna lamp na olomouckém Horním náměstí se opět komplikuje. Do sporu se dostali dva architekti, spoluautoři projektu rekonstrukce náměstí z poloviny 90. let minulého století. O podobu originálních lamp se město s jedním z architektů soudilo několik let a výsledkem byla mimosoudní dohoda. Více zjišťoval Český rozhlas Olomouc.

