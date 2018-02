Olomouc plánuje protipovodňové úpravy za stovky milionů. V centru se strhnou dva mosty

Povodí Moravy, zástupci města i firem budou v pondělí v podvečer diskutovat s Olomoučany o zásadních protipovodňových úpravách v centru města. Strhnou se při nich dva mosty a pro místní i návštěvníky budou znamenat zásadní dopravní komplikace. Olomouc 8:31 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký pohled na řeku Moravu protékající centrem Olomouce. | Foto: Libor Teichmann/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Stavební práce začnou 3. dubna, první zdemolovaný Komenského most dočasně radnice nahradí provizorním přemostěním.

Na jaře 2020 by pak měl přijít na řadu most na Masarykově třídě, po kterém jezdí tramvaje. V té době už bude v provozu nový most v Komenského ulici. Stavba nového mostu na Masarykově třídě potrvá 25 měsíců.

Celkem budou opravy trvat čtyři roky. Ochránit by podle Povodí Moravy měly 20 tisíc lidí. Výsledkem bude kromě ochrany před velkou vodou také náplavka na pravém břehu Moravy.

Komplikace v dopravě

Na začátku února vedení olomoucké radnice kritizovalo organizaci chystané stavby. Stavební firmy podle radních zvolily nevhodnou variantu, která by na dlouhé měsíce výrazně zkomplikovala dopravu v celé Olomouci.

Město chtělo proto na ministerstvu zemědělství jednat s vedením Povodí Moravy o úpravě dopravního omezení v okolí staveniště, řekl už 7. února primátor Antonín Staněk z ČSSD. Povodí Moravy mělo dopravní opatření ještě upravit a zapracovat do nich podněty města.