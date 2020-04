Na Olomoucku začalo plošné testování na koronavirus. Frontám nezabránila ani registrace předem

V Olomouckém kraji v pátek začalo plošné testování občanů na koronavirus. Lidé se mohli zaregistrovat předem pomocí formuláře. Kapacitu 4000 míst zájemci vyčerpali za dvě hodiny. I přesto na testování dorazili lidé bez registrace. Podle armády na ně ale nezbyde kapacita. A pokud volná místa na konci dne budou, testy přednostně podstoupí lidé starší 60 let. Olomouc 10:07 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od 23. dubna probíhá na území České republiky plošné testování na koronavirus. Řada lidí čekala v pátek ráno v Olomouci na odběr vzorků. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Zhruba stovka lidí obklopila v pátek ráno odběrová místa v Olomouci, kde se mohou lidé zapojit do testovací studie v souvislosti s onemocněním covid-19. Řada z nich zde čekala už hodinu před otevřením. Přišli i lidé, kteří se neregistrovali do rezervačního systému, podle armády se však na ně nedostane. Mimo rezervaci zdravotníci otestují jen seniory, řekla jedna z armádních koordinátorek Lenka Irhovská.

Plošné testování provázely i hádky a chaos ve frontách. Praha naplnila denní kapacitu za 15 minut Číst článek

Zdravotníci na dvou odběrových místech v Olomouci jsou schopni za 15 minut otestovat deset lidí, za hodinu by jich tak mělo být 40. „Budeme tady od 08:00 do 18:00, během dne bychom tady měli otestovat 400 lidí,“ uvedla kapitánka Irhovská.

Už půl hodiny před otevřením dosahovala fronta několik desítek metrů, lidé v ní diskutovali především o důvodech toho, kdo je registrován a kdo ne, místy se vášnivě přeli i o místa v řadě.

Výjimka pro seniory

V Olomouckém kraji, kde se testování spustilo v pátek, se jako na jediném místě v zemi mohli lidé dopředu zaregistrovat do rezervačního formuláře. V Olomouci se zaplnilo 4000 míst za dvě hodiny, místa byla vzápětí plná i v Litovli a v Uničově. Řada lidí přesto přijela i bez registrace. „Jsem naštvaná, o žádné registraci jsem nevěděla. Přijeli jsme s tátou sto kilometrů. Mluvili jen o tom, že ráno vezmou přednostně důchodce,“ popsala žena středního věku.

Začalo plošné testování koronaviru. V Brně došlo k šarvátkám v davu čekajících lidí Číst článek

Podle armády se v pátek na neregistrované zájemce nedostane, výjimkou budou ale senioři. „Přednostně budou dovnitř brány osoby, které jsou registrované. Pokud se udělá místo, budou se brát lidé nad 60 let. Kdo má 60 a méně a není v tuto dobu registrován, bohužel. Bude tady chodit státní policie a posílat je pryč, aby se zde netvořily fronty nebo aby lidé zbytečně nečekali,“ uvedla Lenka Irhovská.

Armáda bude vzorky lidem na místě odebírat následující celý týden, podle Irhovské by příští dny již neměly být tak hektické. „Doporučuji neregistrovaným sem přijít tak čtvrtý den, předpokládám, že by měl mít šanci se sem dostat,“ doplnila.

Zhruba stovka lidí obklopila dnes ráno odběrová místa v Olomouci, kde se mohou ode dneška lidé zapojit do testovací studie v souvislosti s onemocněním covid-19. Přišli i lidé, kteří se neregistrovali do rezervačního systému, podle armády se však na ně dnes nedostane. pic.twitter.com/TcMPNx6Weq — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) April 24, 2020

Druhý den v Brně

U stanů na testování kolektivní imunity v Brně na Moravském náměstí a u kampusu fungují pořadová čísla a lidé jsou oproti čtvrtku klidnější. Na Moravském náměstí jsou i koridory, je tam 150 až 200 čekajících, u kampusu je asi stovka lidí. Na situaci dohlíží vojenská a městská policie.

Testuje se v Brně, Praze a Olomouckém kraji. Lidé podstupují rychlotesty, které ukážou, zda mají protilátky na nemoc. Znamená to, že ji mohli prodělat nebo prodělávají. Lidé s pozitivním testem ještě otestují hygienici. Výsledky rychlotestů poslouží studii kolektivní imunity, která by měla ukázat, jak je populace promořená, tedy kolik lidí mohlo nemoc prodělat bez příznaků či by mohlo být přenašečem.