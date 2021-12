Milost pro olomouckého podnikatele. I když měl být těžce nemocný, rozvíjel byznys v Karibiku

Investigativní novináři Radiožurnálu spolu se serverem iROZHLAS.cz letos odhalili, že prezident Miloš Zeman v září 2021 omilostnil olomouckého podnikatele Pavla Podroužka. I když má být podnikatel už tři roky těžce nemocný, přesto rozvíjí byznys i v Karibiku. Od roku 2019 se dostal do vedení šesti firem. Praha 13:35 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Zeman Pavlu Podroužkovi udělil milost krátce před tím, než v září 2021 sám odjel do nemocnice. Zastavil jeho stíhání za krácení daní se škodou 7,8 milionu korun | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Případem se po reportážích začalo zabývat i státní zastupitelství. „Dotazovaná věc byla z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 postoupena Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 2. Ve věci prozatím probíhá šetření,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Jednu ze společností Podroužek dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku krátce poté, co ho prezident omilostnil. Jde o českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná.

Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Kromě toho začal Podroužek působit v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

‚Obrovské překvapení‘

Jak Podroužek zvládá podnikat a cestovat navzdory svému údajně špatnému zdravotnímu stavu, nechtěl prozradit. Reportéři Podroužka na podzim zastihli, když přijel do své kanceláře v Olomouci se svojí partnerkou. Předtím byl pracovně mimo město. Schody vyšel bez potíží a působil energicky.

„Pro mě to bylo obrovské překvapení, dál se k tomu vyjadřovat nebudu,“ prohlásil s tím, že původně o žádosti o milost ani nevěděl. Podala ji jeho matka. Ani ta se ale k milosti tehdy nechtěla vyjadřovat.

Prezident Zeman mu milost udělil krátce před tím, než v září 2021 sám odjel do nemocnice. Zastavil jeho stíhání za krácení daní se škodou 7,8 milionu korun. Navíc mu odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. Zákaz řízení mu ponechal.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček napsal, že prezident vycházel hlavně ze zdravotních zpráv. Jestli Zeman věděl, že podniká, což plyne z veřejně dostupného obchodního rejstříku, není jasné.

„Rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit nebo neudělit je zcela závislé na jeho úvaze a lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován, a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele,“ uvedl tehdy Ovčáček.

Transplantace

Podroužkovo podnikání ale není jediná podezřelá okolnost. Podnikatel během své výpovědi při soudním líčení v roce 2018 kvůli řízení v opilosti tvrdil, že je zařazen do programu na výměnu hned dvou životně důležitých orgánů. Slinivky a srdce.

V transplantačních registrech ale vůbec nefiguruje. „Já jsem nikde u soudu nic takového netvrdil,“ obrátil Podroužek při konfrontaci. Soudní listiny ale dokládají opak. Ani toto zjištění nechtěl Podroužek komentovat. „Bohužel, nebudu se k ničemu vyjadřovat. Děkuji,“ odvětil po prvotní otázce.

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz také zjistily, že Podroužkova matka žádala prezidenta Miloše Zemana o zastavení stíhání pro svého syna už v době, kdy vůbec obviněný nebyl.

Policie Podroužka začala stíhat za krácení daní až 13 dní poté, co na Hrad žádost o milost dorazila. Šlo o druhé obvinění, to předchozí totiž žalobkyně zrušila tři měsíce předtím, než žádost na Hrad dorazila.

Na dotaz, zda je obvyklé, aby podezřelý žádal o milost ještě dřív, než je vůbec obviněn, ředitel tiskového odboru Pražského hradu Jiří Ovčáček připustil, že není. „Nicméně to není vyloučené a v několika případech se tak již stalo,“ uvedl Ovčáček.

Kdy k tomu došlo, už neupřesnil. Ovčáček také zdůraznil, že z právního pohledu to nemá při udělení milosti vliv, prezident je oprávněn rozhodnout i o tom, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo.

Třetí abolice

Abolici udělil Miloš Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování. V předchozích dvou případech byly důvody naprosto zřejmé. Na žádost státní zástupkyně zastavil v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku po cévní mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl trestního řízení.

V roce 2018 pak Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy. Zároveň mu odpustil roční vězení. Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů.

Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít vážné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Miloš Zeman měl milost podepsat pět dní před nástupem do nemocnice, tedy již 9. září. Pražský hrad ale nejdříve uváděl, že prezident rozhodl o udělení milosti 14. září, tedy v den, kdy nastoupil na zářijový pobyt v nemocnici.

Informaci Kancelář prezidenta republiky upravila v tiskové zprávě na svém webu krátce poté, co Radiožurnál a server iROZHLAS.cz na případ upozornily. Vedoucí kanceláře Vratislav Mynář to označil za chybu Hradu. „Byla to naše chyba, ano,“ připustil.