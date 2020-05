Zdrogovaný motorkář srazil policistku. Zjistěte, zda šlo o úmysl, nařídil odvolací soud

Olomoucký krajský soud zrušil rozsudek v případu sražení policistky motorkářem v Mohelnici na Šumpersku a případ vrátil šumperskému soudu. Ten původně šestatřicetiletého Lukáše Pulkerta potrestal 2,5 roky vězení. Proti rozsudku se obžalovaný odvolal, u soudu se hájil, že nešlo o úmyslný trestný čin, což je podstata trestného činu násilí proti úřední osobě. Policistku prý chtěl pouze objet. Olomouc 12:51 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle obžaloby motorkář srážkou bránil policistce ve výkonu pravomoci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle předsedy senátu Jaroslava Hudečka se bude muset okresní soud znovu zabývat tím, zda bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný najížděl na policistku, a naplnil tak znak násilí, nebo se ji naopak snažil objet a ujet.

Touha po moci, okázalosti a luxusu, líčí rozsudek motivy exředitele Dbalého, souzeného za korupci Číst článek

„Je třeba zdůraznit, že u trestného činu násilí proti úřední osobě se vyžaduje úmysl přímý. Pokud chtěl ujet policejní hlídce, logicky měl k tomu důvod, nemá to ale souvislost s podstatou trestného činu, uvedl předseda senátu.

Soud tak ve čtvrtek vyhověl námitkám obhajoby. Podle obhájce Jiřího Žáka Pulkert policistku nechtěl úmyslně srazit, původně ji prý chtěl objet. V té chvíli však policistka ustoupila stejným směrem, proto došlo ke střetu. Jeho jednání tak podle něj nebylo úmyslné, ale nedbalostní.

„Jak ze znaleckého posudku, tak z výpovědí vyplývá, že se obžalovaný snažil dvojím pokusem o objetí hlídce ujet. Nebyl srozuměn s tím, že policistku srazí. Kdyby do ní jakkoliv narazil, dá se předpokládat, že by z motocyklu spadl a byl by zajištěn policisty,“ uvedl jeho obhájce.

Bránění výkonu pravomoci

Nečas je vinný z křivé výpovědi, rozhodl soud. Bývalý premiér lhal ve prospěch své manželky Číst článek

Naopak státní zástupkyně Ivana Koberová se domnívala, že právní kvalifikace i trest je zcela na místě. „Obžalovaný vyjel na motocyklu proti policistce, která stála v jeho jízdním pruhu, což je rozhodující skutková okolnost pro úmysl v zabránění výkonu pravomocí,“ uvedla žalobkyně s tím, že rozjetí na motocyklu proti policistce je podle ní bezpochybně násilné jednání, kdy motocykl je považován za zbraň.

Případ se stal předloni 18. října. Policisté při kontrole v Družstevní ulici naměřili motorkáři rychlost 92 kilometrů, v Uničovské ulici se ho proto snažila zastavit další policejní hlídka. Policistka stála v jízdním pruhu motocyklu s terčem ve vztyčené ruce a chtěla jej zastavit. Řidič zpomalil, poté ve vzdálenosti dvou až tří metrů od ženy přidal plyn a ze strany do ní najel, stojí v obžalobě. Policistka po nárazu z pohledu lékařů utrpěla středně těžké zranění. Pulkert po nárazu spadl z motorky, policisté jej vzápětí zpacifikovali.

Krajský soud ve čtvrtek Pulkerta potrestal pouze za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, neboť policisté u motorkáře našli 6,2 gramu pervitinu, a za předchozí pěstování marihuany. Dostal 16 měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky.