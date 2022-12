Místo svítivých nápisů označení zapadající do centra města. V Olomouci chtějí snížit vizuální smog

Obchody a restaurace v centru Olomouce označují různé nápisy. Některé jsou velké a barevné, jiné svítí nebo blikají. To by se ale mělo postupně změnit. Město chce provozovatele pomocí dotací motivovat k proměně vizuálního stylu, který by do historického centra více zapadal.

