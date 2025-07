Olomouc zpřísnila pravidla pro získání parkovacího stání. Větší šanci ho získat mají lidé s průkazem ZTP/P

Vedení olomoucké radnice zpřísnilo pravidla přidělování vyhrazených parkovacích stání. Nově je mají větší šanci získat lidé s průkazem ZTP/P, tedy těžce zdravotně postižení s potřebou průvodce. Další handicapované žadatele čeká individuální posouzení. Důvodem je podle informací Českého rozhlasu Olomouc rostoucí poptávka po vyhrazených stáních a omezené možnosti parkování ve městě. Olomouc 10:38 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Olomouci je každé nové vyhrazené parkování problém (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Olomouc trápí nedostatek parkovacích míst. Zhruba 300 jich je určeno pro auta s konkrétní registrační značkou. Počet parkovacích míst se snižuje také tím, že některá vyhrazená místa využívají lidé jen na krátkou dobu, například když jsou v práci. Každé nové vyhrazené parkovací místo je pak podle náměstkyně primátora Miroslavy Ferancové (ANO) problém.

„Bohužel se nám stává, že si žádají žadatelé, kteří nejsou až tak handicapováni, nejsou až tak omezeni na pohybu. Rozhodli jsme se po zkušenosti i z jiných měst, že už se to bude vztahovat pouze na ZTP/P,“ říká Ferancová. Zpřísnění pravidel by se podle ní týkalo lidí, „kteří nejsou až tak velmi tělesně postižení, že bez toho nemohou dál fungovat, že by byli velmi omezeni na životě.“

Podle vedoucí dopravního odboru olomouckého magistrátu Zdeňky Gajdošové ročně vydají zhruba 90 povolení na vyhrazená parkování na konkrétní registrační značku auta. V posledních dvou letech se ale zájem zvýšil kvůli změnám v městském systému parkování.

„Přichází i mnoho nových žadatelů, kteří se dotazují s tím, že mají obavu, že až se ta parkovací politika rozšíří, tak aby měli to své stání jisté,“ popisuje Gajdošová.

Pravidla zpřísňují i další města

Vyhrazené parkování je pro lidi s průkazem ZTP/P zásadní, usnadňuje jim dostat se do práce i domů, vysvětluje výkonný ředitel spolku Trend olomouckých vozíčkářů Tomáš Zrnka. „Je pro ně velice důležité mít vyhrazené místo, mohou bez problémů otevřít dveře, naložit vozík a jednodušeji do vozidla nastoupit a využít jej,“ vysvětluje.

Pravidla pro vyhrazené parkování zpřísnil například i Liberec, Brno, Hradec Králové nebo Zlín.