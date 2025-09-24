Olomoucká fakultní nemocnice má nejvyšší zisk v historii. Loni činil rekordních 863 milionu korun
Fakultní nemocnice Olomouc, největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestá největší nemocnice v zemi, loni zvýšila zisk o deset procent na rekordních 863,7 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy nemocnice.
Tržby nemocnice vzrostly zhruba o 1,1 miliardy korun na 12,091 miliardy, což je také nejvyšší hodnota v historii nemocnice.
Fakultní nemocnice Olomouc je součástí sítě devíti fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Díky dlouhodobě ziskovému hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc každoročně výrazně investuje do svého rozvoje.
Stavba nového pavilonu
Fakultní nemocnice Olomouc loni na podzim zahájila stavbu nového ústředního pavilonu B za zhruba 3,5 miliardy korun.
„Nový moderní objekt se po dostavění v roce 2028 stane sídlem čtyř význačných klinik, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie,“ uvedl ve výroční zprávě ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.
Provozy rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
V pavilonu B bude vybudováno deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče.
„To vše bude mít zásadní dopad pro zkvalitnění a zkapacitnění naší péče nejen u jmenovaných medicínských oborů,“ doplnil Havlík. Celková zastavěná plocha pavilonu B bude 11 420 metrů čtverečních, celková užitná plocha přesáhne 42 966 metrů čtverečních. Součástí podzemních podlaží bude 153 parkovacích míst.
Nové operační sály i porodnice
V loňském roce Fakultní nemocnice Olomouc dokončila nové operační sály pro otorinolaryngologii a oční kliniku, zprovoznila další lůžkové oddělení rehabilitace při ortopedické klinice či rekonstruovala porodní sály a lůžkové pokoje na novorozeneckém oddělení.
Mezi další investiční aktivity patřilo zahájení stavby ambulantního pavilonu onkologické kliniky a nové budovy kardiovaskulárního centra či modernizace prostor a zázemí transfuzního oddělení.
Fakultní nemocnice Olomouc má zhruba sedm desítek pracovišť. Loni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 evidovala 4243 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů.
Loni na svých lůžkových odděleních evidovala 55 000 hospitalizací. Lékaři Fakultní nemocnice Olomouc ročně provedou přibližně 34 000 operací.
Hlavní část výnosů loni Fakultní nemocnice Olomouc získala z fakturace zdravotním pojišťovnám za péči o pacienty, která vzrostla o 11 procent na 10,411 miliardy korun z 9,342 miliardy v roce předchozím.
Tržby za prodané léky se meziročně zvýšily zhruba o dvě procenta na 507,629 milionu.
Na straně výdajů vzrostly Fakultní nemocnice Olomouc osobní náklady meziročně o 12 procent na 4,843 miliardy korun a náklady na léky o 11 procent na 2,766 miliardy.