Na olomouckém krajském úřadě zasahují policisté, zřejmě kvůli dopravním zakázkám

Na olomouckém krajském úřadě v pondělí zasahují policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Zásah se týká podezření z korupce, uvedla Česká televize. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) uvedl, že se pozornost policistů soustředí na veřejné zakázky, zřejmě jde o investice v dopravních stavbách. Kraj policistům poskytuje součinnost, řekl Suchánek. Aktualizujeme Olomouc 9:51 13. 11. 2023 (Aktualizováno: 9:58 13. 11. 2023)

„Mohu sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Vím o tom, policisté z NCOZ jsou stále tady, ráno mi volali, abych u toho byl. Pro mě je to novinka, poskytujeme součinnost, jakou NCOZ potřebuje. Má se to týkat veřejných zakázek. Je to o investicích, zřejmě o dopravních stavbách, nic konkrétnějšího nevím,“ uvedl hejtman Suchánek. Doplnil, že s jeho osobou zásah kriminalistů na úřadě nemá nic společného.