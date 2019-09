Zákaz olova v munici by ohrozil obranyschopnost Česka, shodli se ministři. Sněmovna ho odmítla

Sněmovna odmítla snahu plošně zakázat v Evropské unii olověnou munici. Zákaz by se měl týkat i rybářských olůvek kvůli údajné škodlivosti pro životní prostředí. Podle ministrů by plošný zákaz ohrozil obranyschopnost země. Dolní komora se tak v úterý postavila na návrh svého výboru pro obranu proti tomu, aby orgány unie zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva podle českého práva.

