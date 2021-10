Hamáček odvolal šéfa Olympu, sportovní organizace ministerstva vnitra. ‚Netuším proč,‘ říká Beran

„Odvolal mě ministr vnitra Jan Hamáček. Netuším, proč k tomu došlo,“ řekl pro iROZHLAS.cz Jiří Beran. „Doufám, že jsem pro sportovní prostředí odvedl kus práce, a že pokud je sportovní prostředí spokojeno s mými výsledky, tak se to sportovnímu prostředí také nebude líbit,“ uvedl ke svému odvolání z funkce.

Jan Hamáček nezvedla telefon a neodpověděl ani na SMS zprávu. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pro Radiožurnál uvedl, že se jednalo o „dlouhodobě plánovanou výměnu na postu ředitele OLYMP Centra sportu ministerstva vnitra“.

Hamáček rezignoval na post šéfa ČSSD po volební porážce sociální demokracie Číst článek

Jiří Beran vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před nastoupení do funkce ředitele Centra sportu Ministerstva vnitra působil například jako výkonný manažer SC Nymburk společnosti Česká Olympijská a.s. nebo jako ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s.

Beran byl v čele Olympu od roku 2014. Samotný Olymp vznikl transformací z odboru sportu Ministerstva vnitra v roce 2009 a sídlí v areálu ministerstva v pražské Stromovce. Jeho primárním cílem je zabezpečovat přípravu sportovců pro reprezentaci.

Společně s Armádním sportovním centrem Dukla a Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT ČR je Olymp jedním ze tří resortních sportovních center v České republice. „Je to největší štěstí českého sportu. V dnešní době, v tom stavu, v jakém český sport je, tak zaplaťpánbůh, že je máme,“ řekl po úspěšných olympijských hrách v Tokiu na adresu těchto organizací předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Organizace zaštiťuje velké množství českých olympioniků, mezi které patří například rychlobruslařka Martina Sáblíková, biatlonisté Michal Krčmář a Markéta Davidová, lezec Adam Ondra či střelec Jiří Lipták.