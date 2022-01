NKÚ by měl prověřit finance vynaložené na českou olympijskou výpravu v Tokiu. Podnět podali senátoři

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v příštím roce zřejmě prověří peníze vynaložené na českou účast na loňských letních olympijských hrách v Tokiu. Rozhodlo tak širší vedení úřadu, kolegium, na konci loňského prosince. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner. Podnět ke kontrole poslali úřadu senátoři ze senátního výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu. Praha 9:25 7. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Let sportovců do Tokia, na jehož konci bylo šest nakažených koronavirem, vyvolal rozruch (ilustrační foto) | Foto: Stanislav Kogiku / SOPA Images | Zdroj: Reuters

Podnět vzešel ze senátního podvýboru pro sport, který již loni v září vyzval k tomu, aby peníze na olympijskou výpravu prověřil NKÚ.

V polovině prosince podvýbor konstatoval, že Český olympijský výbor je nečinný v řešení charterového letu sportovců do Tokia, ze kterého vzešlo na koronavirus šest pozitivních členů české výpravy včetně čtyř sportovců.

S podnětem podvýboru se ve školském výboru podle zápisu ztotožnilo všech sedm přítomných senátorů, kteří posléze schválil podnět pro NKÚ. „Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu na svém 19. jednání 13. prosince 2021 projednalo tento podnět a rozhodlo, že jej NKÚ využije při přípravě plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2023. Tedy s nejvyšší pravděpodobností NKÚ bude prověřovat finanční prostředky spojené s českou účastí na LOH v Tokiu,“ sdělil ČTK mluvčí Kešner.

Let sportovců do Tokia, na jehož konci bylo šest nakažených koronavirem, vyvolal rozruch. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser tehdy obvinil zástupce ČOV z toho, že podváděli při označování lidí, kteří byli v kontaktu s lékařem Vlastimilem Voráčkem. Voráček měl pozitivní test hned na letišti po příletu do Tokia.

Neusser také kritizoval způsob, jak ČOV zorganizoval dopravu sportovců charterovým letem, a skutečnost, že události hodlá vyšetřovat samotné vedení ČOV.

Podle ČOV nebyl ve speciálu zasedací pořádek a pasažéři se mohli volně pohybovat. Osoby, které byly s pozitivním lékařem Voráčkem v kontaktu, určoval takzvaný covidový styčný důstojník.

ČOV při vlastním vyšetřování uznal, že se na palubě nedodržovala striktně protikoronavirová opatření, sportovci a doprovod neměli důsledně zakrytá ústa a nos. Někteří odkládali roušku nebo respirátor i mimo konzumaci občerstvení.

Kvůli covidu-19 následně přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala.

Místopředseda senátního podvýboru pro sport Miroslav Adámek (za ANO) řekl ČTK, že podvýbor se zabýval letem do Tokia již loni v září, kdy se jednání zúčastnil i předseda ČOV Jiří Kejval. Kejval na tomto jednání podle Adámka předložil senátorům právní analýzu, z níž vyplynulo, že chyba nebyla na straně olympijského výboru.

Tehdy podvýbor doporučil NSA kromě jiného prověřit účelnost peněz poskytnutých ČOV na financování letní olympiády nebo prověřit organizační zajištění přípravy, průběhu a zakončení účasti české výpravy. Na prosincovém jednání si chtěl podvýbor ověřit, jestli tyto kroky byly splněny a jestli ČOV reagoval, či nikoli, uvedl Adámek.

Adámek dodal, že další kroky chce senátní podvýbor podnikat se sněmovním podvýborem pro sport, aby situaci řešily oba podvýbory současně. „Abychom na naše dotazy slyšeli jednotné odpovědi,“ popsal. Další jednání by se mělo odehrát ještě v lednu.

Pro účast na nadcházejících zimních hrách v Pekingu ČOV plánuje přísnější opatření. Chce si například najmout letadlo s větší kapacitou, aby bylo možné dodržet větší rozestupy.