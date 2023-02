Většina Čechů je proti účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě. V průzkumu to řeklo 54 procent z nich

Pokud by válka na Ukrajině trvala i příští rok, většina Čechů by nepodpořila start ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži. Vyplývá to z bleskového výzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Pro stopku se v bleskovém výzkumu společnosti Median vyslovilo 54 procent dotázaných. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha start sportovců ze zmíněných zemí nepodporují většinou mladí dospělí nebo voliči TOP 09 a ODS. Průzkum Praha 7:00 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Opačný názor, tedy nesouhlasím se zákazem, zaujímají především voliči SPD na úrovni 73 procent respondentů. Hry ale budou až za rok a rozhodováním o tom, kdo přijede a kdo ne, bude ještě podléhat vývoji,“ říká Čech.

Co se týče souhrnných čísel - účast sportovců z Ruska a Běloruska v Paříži by teď podpořilo 37 procent dotázaných. V bleskovém průzkumu Medianu 17. a 18. února odpovídalo přes tisíc lidí starších 18 let.

Hry jsou naplánované od 26. července příštího roku do 11. srpna. Aby se sportovci z Ruska a Běloruska nemohli účastnit příští letní olympiády, nechtějí ani sportovní představitelé z desítek zemí světa. Ukrajina dokonce hrozí tím, že bude hry bojkotovat. Český bojkot podle dosavadních vyjádření nehrozí.

„Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli nastoupit na Olympijských hrách. Naší rolí není účast někomu zakazovat, ale zasadit se o to, aby hry reprezentovali olympijské ideály,“ řekl před časem ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Proto si každý sportovec bude moct sám rozhodnout, jestli se her v Paříži účastní, nebo ne.

Nicméně pro stopku se ministr Lipavský, ale i někteří čeští sportovní představitelé vyjádřili. V případě, že by invaze na Ukrajině pokračovala dál, i příští rok, zákaz by podporoval třeba předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

„Olympijská soutěž má dávat rovná pravidla všem účastníkům. Pokud se ukrajinští sportovci účastní bojů nebo trénují v šílených podmínkách a měli by soutěžit s ruskými sportovci, kteří využívají zázemí armádních sportovních center, tak to je určitě příklad nerovného boje,“ řekl Šebek.

„Pro nás je důležité, aby myšlenka olympijských her nebyla zneužívaná ruskou propagandou a Putinovým režimem. To je stanovisko, na kterém jsme se dohodli, je pro nás rozhodující a uděláme vše pro to, aby bylo naplněno,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Ministerstvo zahraničí, Český olympijský výbor i Národní sportovní agentura budou prý i nadále usilovat o to, aby účast ruských a běloruských sportovců na příští letní olympiádě zakázal Mezinárodní olympijský výbor. Sportovci z Ruska se do Paříže zatím můžou kvalifikovat, a to díky Asijským hrám, kam dostali Rusové i Bělorusové pozvánku od tamního olympijského výboru.