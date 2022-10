Sněmovna vybere zástupce ombudsmana jen ze tří kandidátů. Nebude senátory žádat o další nominaci

Zástupce veřejného ochránce práv budou poslanci vybírat jen ze tří kandidátů. Radiožurnálu to potvrdila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP09. Volit by ho podle ní mohla na schůzi 26. října. Poslanecká sněmovna tak nebude po Senátu žádat, aby dodal ještě jednu nominaci, jak mu to umožňuje zákon, vysvětluje Pekarová Adamová.

