Šimůnková: Agendu mi ombudsman Křeček nevrátí. Pokud mi nedá žádný úkol, jde to proti smyslu zákona

Spor ombudsmana Stanislava Křečka s jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou vyvrcholil odebráním její veškeré agendy. „Nechci to detailně rozvíjet, ale pan Křeček mi řekl, že mi žádnou agendu nevrátí, to jest nic z těch věcí, které jsem dělala 2,5 roku, a myslím, že dobře,“ popisuje aktuální situaci v úřadu veřejného ochránce práv Šimůnková. Osobnost plus Praha 17:29 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Šimůnková | Foto: Amálie Berková | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Postupně mi byly odebírány jednotlivé věci vždy na základě nějakého mého vyjádřeného názoru, třeba i jenom interně, viz odvolání z vládních rad. A to je pro mě velmi špatné, když zástupce veřejného ochránce práv nemůže vyjadřovat své názory ani interně a nemůže vést diskusi.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Lucie Vopálenské

„Musím na začátek říci, že jsem nebyla ta první, která by s tím šla do médií. Vůbec mi nebylo příjemné, že to vyeskalovalo v takto veřejný konflikt. Já jsem byla konfrontována s Křečkovým tiskovým vyjádřením, proč mi bere agendu a z jakých důvodů, které jsem nikdy předtím neslyšela a proti kterým se bráním a považuji je za nedůvodné,“ doplňuje právnička Šimůnková v pořadu Osobnost Plus.

Neodejdu. Zatím

I pokud jí ombudsman nic z agendy nevrátí, bude nadále jeho zástupkyní, popisuje Šimůnková:

„Já v té pozici zůstávám. Sice samozřejmě mohu odejít a jsou stanoveny důvody, kdy by mi mandát skončil, ale je to v podstatě pozice takřka neodvolatelná – stejně jako u ochránce neboli ombudsmana.“

Ombudsman zbavil zástupkyni pravomocí. ‚Řekl, že nebude tolerovat jiné názory,‘ reagovala Šimůnková Číst článek

„Přijde mi to velmi absurdní, protože máme zákon o veřejném ochránci práv, který ustanovil dvě osoby pro to, aby vykonávaly práci, kterou jim svěřuje zákon. Je tam i ustanoveno, že ombudsman může část své působnosti svěřit svému zástupci, který je také volen sněmovnou stejně jako on.“

„Samozřejmě, že z výkladu zákona se může zkratkovitě odvodit, že může i nemusí. Osobně si myslím, že pokud zástupci nesvěří vůbec žádnou agendu – ani jeden spis nejde k podpisu – a pokud není za nic zodpovědný, tak to jde proti smyslu tohoto zákona,“ uvažuje.

„A hlavně: V tom okamžiku není vůbec potřeba, aby nějaký zástupce veřejného ochránce práv existoval. Aby byl volen sněmovnou, nominován Senátem a jmenován prezidentem. Prostě proto je ta pozice takto vyhraněná a ten proces složitý, aby tam byl někdo, kdo bude velmi odpovědně zodpovídat za část působnosti ombudsmana,“ dodává Šimůnková.

Další spolupráce by podle ní mohla vypadat třeba tak, že by ji ombudsman Křeček pověřoval jednotlivými úkoly.

Zůstat ve funkci bez agendy?

Důležitou otázkou pro Šimůnkovou je, jaký smysl má zůstávat ve funkci. „Vnitřně, interně se rozhodnout, co dál zkusit, a možná dál s ombudsmanem jednat a až pak se rozhodnout, jakým způsobem postupovat dál,“ odpovídá.

Mezi různými ochránci veřejných práv a jejich zástupci už v minulosti rozmíšky proběhly, spor mezi ní a Křečkem je zřejmě nejviditelnější.

„Osobně jsem ale neměla žádné velké indicie, že by mi měla být odebrána agenda. Nikdy mi nebylo nic řečeno. A o důvodech, které tedy nebyly úplně příjemné, jsem od Křečka slyšela úplně poprvé v médiích,“ upozorňuje Šimůnková a hodnotí své dosavadní vztahy s ombudsmanem:

„Člověk si říká, jestli neudělal někde chybu. Vždy jsem měla při diskusích pocit, že můj názor není brán – že je špatný, že jsem aktivistka bez životních zkušeností.“

Celou Osobnost Plus Lucie Vopálenské si poslechněte v audiozáznamu.