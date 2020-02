Poslanci ombudsmana v prvním kole nezvolili. Rozhodne se mezi Křečkem a Schormem

Ani jeden z kandidátů nezískal ve volbě ombudsmana nadpoloviční počet hlasů. O post veřejného ochránce práv se ve druhém kole utkají Křeček se Schormem, nejmenší počet hlasů obdržel třetí kandidát Jan Matys.

Stanislav Křeček získal 66 hlasů, Vít Alexandr Schorm 47 a Jan Matys 20.

Křeček místo Válkové

Bývalého zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka navrhl na funkci ombudsmana prezident Miloš Zeman poté, co oficiálně vzal zpět nominaci poslankyně ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové.

Bývalá ministryně spravedlnosti se rozhodla nominaci odmítnout poté, co vyšlo najevo, že za minulého režimu spolupracovala s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským.

„Pan prezident oficiálně stáhl nominaci profesorky Válkové a na tuto funkci navrhne doktora Stanislava Křečka,“ upřesnil v lednu pro Radiožurnál hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Byl jsem tím překvapen, nepočítal jsem s tím. Přijímám to s plnou pokorou a odpovědností. Beru to jako ocenění mé minulé práce. Chápu situaci, do které se pan prezident a politická situace dostala po těch nešťastných výběrech. Pokud poslanci usoudí, že ve svém věku a zkušenostech mohu ještě prospět, tak jsem připraven sloužit i nadále, jako jsem to činil dosud,“ řekl Křeček Radiožurnálu.

Kandidáti Senátu

Senát na ombudsmana nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Schorma a advokáta Jana Matyse. Schorma navrhli tři senátoři – Miluše Horská (KDU-ČSL a nestraníci), Václav Láska (Senátor 21) a Jiří Dienstbier (ČSSD). Jana Matyse nominoval českokrumlovský senátor Tomáš Jirsa (ODS).

Veřejného ochránce práv volí Poslanecká sněmovna na šest let z kandidátů, z nichž dva navrhuje prezident republiky a dva Senát. Loni v prosinci sdělil prezident v dopise poslancům, že druhý člověk, kterého chtěl navrhnout, kandidaturu odmítl. Současné ombudsmance Anně Šabatové skončí šestileté funkční období v polovině února.