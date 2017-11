Za pád z kola dostala seniorka pokutu. Ombudsmanka Šabatová se jí zastala, policie ale trvá na svém

Dvaasedmdesátiletá Ludmila ze Zlínska vyrazila loni v květnu na kole do kostela. V zatáčce se lekla protijedoucího auta, spadla a zlomila si kotník. Tím pro ni ale celá nepříjemnost neskončila. V nemocnici seniorku navštívil policista a uložil jí pokutu 500 korun. Nevěnovala se prý plně řízení. Ombudsmanka se nyní ženy zastala a policii napomenula. Příslušné policejní oddělení i prezidium ale za postupem strážníka stojí. Původní zpráva Brno 7:30 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ombudsmanka Anna Šabatová na fotografii z roku 2015 | Foto: Ladislav Němec/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V nemocnici maminku navštívila policie, která místo toho, aby ji slušně poučila o tom, jaké má možnosti, že má možnost zavolat mně nebo bratrovi, tak jí nařídila to (policejní protokol, pozn. red.) podepsat. Obvinili ji z toho, že porušila dopravní předpisy,“ vzpomíná syn pokutované seniorky Karel Macháč.

Ten si vzápětí po incidentu stěžoval u nadřízených policisty, který pokutu udělil, na policejním ředitelství Zlínského kraje a nakonec se obrátil i na Policejní prezídium. Nikde ale nepochodil.

„Policie mě odmítala s tím, že nejsem přímým účastníkem řízení, že mi nemají co sdělovat,“ říká Macháč, který nakonec požádal o pomoc veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.

Ombudsmanka konstatovala, že policie jednala nepřijatelně. Chybí podle ní důkazy, že žena vůbec spáchala nějaký přestupek. U nehody totiž nebyl žádný svědek. Policii na místo zavolal teenager, který samotný pád neviděl, jen slyšel ránu a pak už jen viděl ženu ležet na zemi.

„Nebylo nijak prokázáno, že se nevěnovala řízení kola. Pokud bychom přesto připustili, že se formálně jedná o přestupek, pochybuji, že došlo ohrožení zájmu společnosti v takové míře, aby bylo nutné ženě udělit pokutu,“ řekla Radiožurnálu Šabatová.

Policie: Jednali jsme v souladu se zákonem

Během šetření krajský policejní ředitel poukázal na povinnost řidiče sledovat situaci v provozu a na pokutě trval. Názor nezměnil ani po výtkách ombudsmanky.

„Správní orgán prošetřením postupu policisty nezjistil žádné porušení obecně závazných právních předpisů. Policista postupoval v souladu se zákonem,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu krajská policejní mluvčí Lenka Javorková s tím, že šéf zlínských policistů poslal ženě dopis. Uvedl v něm, že ho mrzí, pokud se jí „daný zákonný postup lidsky dotkl, a že vnímala jednání s policistou jako nepříjemné.“

Podle Šabatové to ale nestačí. Domnívá se, že chybovalo i ředitelství policie Zlínského kraje. Požádala ho totiž o prošetření postupu policisty, který ženě v nemocnici pokutu ukládal. Inspekce ale nevyslechla spolubydlící, které v tu dobu na pokoji byly přítomny. „Nesplnili všechny standardy dobrého prošetření stížnosti. Pravděpodobně by se ukázalo, že to nebyl úplně korektní postup,“ vysvětluje Šabatová.

Policie vysvětluje, že svědkyni nevyhledala, protože mohla být ovlivněna právě synem pokutované ženy.

Podle ombudsmanky byla problematická už samotná návštěva policisty v nemocnici. „Situace, kdy pacient nemá možnost z kontaktu s policistou vystoupit, je v cizím prostředí, přítomnost policisty je nečekaná, nemá možnost přípravy obhajoby a promyšlení všech důsledků, může vést k tomu, že podepíše blokovou pokutu jen proto, aby tento nepříjemný nebo nekomfortní zážitek pominul,“ dodává Šabatová.